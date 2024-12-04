Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного — оккупанты похитили его в начале войны
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного — оккупанты похитили его в начале войны

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного — оккупанты похитили его в начале войны
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Российские оккупанты замучили в плену мэра областного города Днепрорудное Евгения Матвеева. Его захватчики похитили в марте 2022 года.

Главные тезисы

  • Российские кафиры захватили и замучили в плену мэра города Днепрорудное Евгения Матвеева в начале войны.
  • Евгений Матвеев был в плену 2 года и 8 месяцев и оставался волевым и принципиальным во время оккупации.
  • Возвращены тела 502 погибших украинских героев, среди которых был и мэр Днепрорудного, благодаря совместным усилиям различных структур Сектора безопасности и обороны Украины.
  • Процедура передачи тел погибших военных правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам необходима для установления лиц погибших.

Что известно о Евгении Матвееве

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и городского голову Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у окупантов и был замучен.

По словам главы области, во время последнего обмена тело погибшего было возвращено Украине.

Был волевым и принципиальным. Во время оккупации не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал, сообщил Иван Федоров.

В Украину вернули тела 502 погибших защитников

Среди тел погибших украинских героев, которых удалось вернуть домой:

  • 397 военных из Донецкого направления;

  • 24 из Луганского направления;

  • 64 из Запорожского направления;

  • из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офис уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие и обороны Украины

Тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Эта процедура необходима для установления погибших.

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