Росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного — окупанти викрали його на початку війни

Російські окупанти закатували у полоні мера обласного міста Дніпрорудне Євгенія Матвєєва. Його загарбники викрали у березні 2022 року.

Що відомо про Євгенія Матвєєва

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову — Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим.

За словами очільника області, під час останнього обміну тіло загиблого повернули Україні.

Був вольовим та принциповим. Під час окупації — не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував, — повідомив Іван Федоров. Поширити

До України повернули тіла 502 загиблих захисників

Серед тіл загиблих українських героїв, яких вдалось повернути додому:

397 військових з Донецького напрямку;

24 з Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.