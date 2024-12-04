Росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного — окупанти викрали його на початку війни

Російські окупанти закатували у полоні мера обласного міста Дніпрорудне Євгенія Матвєєва. Його загарбники викрали у березні 2022 року.
Головні тези:
- Російські окупанти захопили та закатували у полоні мера міста Дніпрорудне Євгенія Матвєєва на початку війни.
- Євгеній Матвєєв перебував у полоні 2 роки та 8 місяців та залишався вольовим та принциповим під час окупації.
- Повернуто тіла 502 загиблих українських героїв, серед яких був і мер Дніпрорудного, завдяки спільним зусиллям різних структур Сектору безпеки та оборони України.
- Процедура передачі тіл загиблих військових правоохоронним органам та судово-медичним експертам необхідна для встановлення осіб загиблих.
Що відомо про Євгенія Матвєєва
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову — Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим.
За словами очільника області, під час останнього обміну тіло загиблого повернули Україні.
До України повернули тіла 502 загиблих захисників
Серед тіл загиблих українських героїв, яких вдалось повернути додому:
397 військових з Донецького напрямку;
24 з Луганського напрямку;
64 із Запорізького напрямку;
з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.
Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.
Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.
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