Российские компании потеряли 2,4 трлн руб. Что происходит с экономикой РФ
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Экономика
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Российские компании потеряли 2,4 трлн руб. Что происходит с экономикой РФ

экономика РФ
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Источник:  online.ua

Российский бизнес в последние месяцы столкнулся с новыми серьезными проблемами. Речь идет о масштабном падении доходов — в четыре раза.

Главные тезисы

  • Масштабное падение доходов российских компаний на 2,4 трлн руб. происходит на фоне мощных западных санкций.
  • Угольная и металлургическая индустрия РФ стали главными целями санкционного удара.
  • Ухудшение ситуации в экономике РФ влечет за собой проблемы в банковской системе и рост негативных тенденций в промышленности.

Россия наконец-то чувствует эффект санкций

По итогам июня 2024 года финансовый результат (прибыли минус убытки) экономики в целом сократился в 4 раза в годовом выражении — до 860 млрд руб. По сравнению с июнем прошлого года (3,27 трлн руб) компании потеряли более 2,4 триллиона руб прибылей, или почти 27 млрд дол.

Следует также обратить внимание на то, что в мае сальдированная прибыль также значительно сократилась — в 3,4 раза, или на 2,13 трлн руб.

В Росстате продолжают утверждать, что проблемы начались из-за мощных западных санкций против российской угольной промышленности. Как известно, она лишилась своих экспортных рынков.

Сообщается, что по итогам первого полугодия угольщики сработали в минус: совокупный убыток отрасли составил 7,1 млрд руб против прибыли в 282,5 млрд руб за тот же период прошлого года.

Российская экономика постепенно замедляется

Согласно данным аналитиков, большую часть доходов за полгода также потеряли металлурги, которые на фоне санкций лишились возможности продавать металл на Запад.

На 22% просели доходы нефтеперерабатывающих заводов, которые не менее 10 раз останавливали производство. Более 26% прибыли потеряли компании розничной торговли, а если исключить автосалоны, обвал стал почти двукратным — на 46,1%.

Что важно понимать, бизнес страны-агрессорки теряет рентабельность по мере того, как экономика замедляется, а в банковской системе нарастают проблемы с трансграничными платежами.

В июне российская промышленность просела на 0,8% по отношению к июню, а в июне — на 1,5% по отношению к маю.

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