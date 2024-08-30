Російські компанії втратили 2,4 трлн руб. Що відбувається з економікою РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Російські компанії втратили 2,4 трлн руб. Що відбувається з економікою РФ

економіка РФ
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Джерело:  online.ua

Російський бізнес протягом останніх місяців стикнувся з новими серйозними проблемами. Йдеться про масштабне падіння прибутків — аж у чотири рази.

Головні тези:

  • Масштабне падіння прибутків російських компаній на 2,4 трлн руб відбувається на тлі потужних західних санкцій.
  • Вугільна та металургійна промисловість РФ стали головними цілями санкційного удару.
  • Погіршення ситуації в економіці РФ спричинює проблеми в банківській системі та зростання негативних тенденцій у промисловості.

Росія нарешті відчуває ефект санкцій

За підсумками червня 2024 року фінансовий результат (прибутки мінус збитки) економіки загалом скоротився в 4 рази на річному вираженні — до 860 млрд руб. Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн руб) компанії втратили більш ніж 2,4 трильйона руб прибутків, або майже 27 млрд дол.

Варто також звернути увагу на те, що у травні сальдований прибуток по економіці також значно скоротився — у 3,4 рази, або на 2,13 трлн руб.

У Росстаті продовжують стверджувати, що проблеми почалися через потужні західні санкції проти російської вугільної промисловості. Як відомо, вона втратила свої експортні ринки.

Повідомляється, що за підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд. руб проти прибутку в 282,5 млрд. руб за той же період минулого року.

Російська економіка поступово сповільнюється

Згідно з даними аналітиків, чималу частину прибутків за пів року також втратили металурги, які на тлі санкцій втратили можливість продавати метал на Захід.

На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які не менше 10 разів зупиняли виробництво. Понад 26% прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим — на 46,1%.

Шо важливо розуміти, бізнес країни-агресорки втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами.

У червні, російська промисловість просіла на 0,8% щодо червня, а у червні — на 1,5% щодо травня.

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