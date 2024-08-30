Російські компанії втратили 2,4 трлн руб. Що відбувається з економікою РФ

Російський бізнес протягом останніх місяців стикнувся з новими серйозними проблемами. Йдеться про масштабне падіння прибутків — аж у чотири рази.
Головні тези:
- Масштабне падіння прибутків російських компаній на 2,4 трлн руб відбувається на тлі потужних західних санкцій.
- Вугільна та металургійна промисловість РФ стали головними цілями санкційного удару.
- Погіршення ситуації в економіці РФ спричинює проблеми в банківській системі та зростання негативних тенденцій у промисловості.
Росія нарешті відчуває ефект санкцій
Варто також звернути увагу на те, що у травні сальдований прибуток по економіці також значно скоротився — у 3,4 рази, або на 2,13 трлн руб.
У Росстаті продовжують стверджувати, що проблеми почалися через потужні західні санкції проти російської вугільної промисловості. Як відомо, вона втратила свої експортні ринки.
Російська економіка поступово сповільнюється
Згідно з даними аналітиків, чималу частину прибутків за пів року також втратили металурги, які на тлі санкцій втратили можливість продавати метал на Захід.
На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які не менше 10 разів зупиняли виробництво. Понад 26% прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим — на 46,1%.
Шо важливо розуміти, бізнес країни-агресорки втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами.
У червні, російська промисловість просіла на 0,8% щодо червня, а у червні — на 1,5% щодо травня.
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