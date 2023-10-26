Российский генконсул спровоцировал масштабный скандал в Норвегии — видео

Российский генконсул Николай Коныгин попал под шквал критики после возложения цветов у военного мемориала в норвежском городе Киркенес.

Еще один российский дипломат попал в конфликт за границей

Как удалось узнать журналистам, местные власти много раз призывали Коныгина и других российских дипломатов воздержаться от традиционной церемонии возложения цветов.

Однако генконсул проигнорировал эти просьбы и без предупреждения прибыл к мемориалу и возложил венок в цветах российского триколора.

Он не захотел прокомментировать свой дерзкий поступок представителям СМИ, однако несколько человек из его окружения неожиданно для всех начали словесно и физически нападать на местных журналистов.

Стоит обратить внимание на то, что всего за несколько часов до прибытия российского генконсула к тому же памятнику приезжал мэр города Киркенес Магнус Меланд.

Он возложил венок от имени местного муниципалитета, который был выполнен в цветах украинского флага.

Вскоре после того, как российский генеральный консул возложил свой венок прямо на норвежский, Меланд вернулся и положил оба венка рядом. Однако одна из российских пропагандисток попыталась ему помешать. Поделиться

Впоследствии Меланд во время выступления назвал Россию агрессором и призвал Владимира Путина прекратить развязанную против Украины войну.

Сегодня в Европе идет война, и агрессор – это Путин и его режим. Именно путинский режим несет ответственность за войну, основанную на лжи и пропаганде, войну, где гибнут матери и дети, а мирные жители страдают как во время Второй мировой войны. Мое послание к режиму Путина следующее: остановите войну в Украине, – призвал Меланд. Поделиться

Что известно о роли города Киркенес во Второй мировой

Во время Второй мировой войны армия Третьего Рейха использовала Киркенес как плацдарм для захвата Кольского полуострова, однако потерпела неудачу.

В результате активных боевых действий и регулярных авиаударов маленький норвежский городок был полностью разрушен.

25 октября 1944 г. советские войска вытеснили немцев через финский район Петсамо.

Согласно последним данным, во время наступления погибли около 600 советских солдат.