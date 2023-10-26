Російський генконсул спровокував масштабний скандал у Норвегії — відео

Російський генконсул Микола Конигін потрапив під шквал критики після того, як поклав квіти біля військового меморіалу у норвезькому місті Кіркенес.

Ще один російський дипломат втрапив у конфлікт за кордоном

Як вдалося дізнатися журналістам, місцева влада багато разів закликала Конигіна та інших російських дипломатів утриматися від традиційної церемонії покладання квітів.

Проте генконсул проігнорував ці прохання й без попередження прибув до меморіалу та поклав та вінок у кольорах російського триколору.

Він не захотів прокоментувати свій зухвалий вчинок представникам ЗМІ, однак декілька людей з його оточення неочікувано для всіх почали словесно і фізично нападати на місцевих журналістів.

Варто звернути увагу на те, що лише за кілька годин до прибуття російського генконсула, до того ж пам'ятника приїздив мер міста Кіркенес Магнус Меланд.

Він поклав вінок від імені місцевого муніципалітету, який був виконаний у кольорах українського стяга.

Невдовзі після того, як російський генеральний консул поклав свій вінок прямо на норвезький, Меланд повернувся і поклав обидва вінки поруч. Однак одна з російських пропагандисток спробувала йому перешкодити. Поширити

Згодом Меланд під час виступу назвав Росію агресором і закликав Володимира Путіна припинити розв’язану проти України війну.

Сьогодні в Європі йде війна, і агресор – це Путін і його режим. Саме путінський режим несе відповідальність за війну, засновану на брехні і пропаганді, війну, де гинуть матері і діти, а мирні жителі страждають, як під час Другої світової війни. Моє послання до режиму Путіна наступне: зупиніть війну в Україні, – закликав Меланд. Поширити

Що відомо про роль міста Кіркенес у Другій світовій

Під час Другої світової війни армія Третього Рейху використовувала Кіркенес як плацдарм для захоплення Кольського півострова, проте вона зазначала невдачі.

В результаті активних бойових дій та регулярних авіаударів маленьке норвезьке містечко було повністю зруйноване.

25 жовтня 1944 року радянські війська витіснили німців через фінський район Петсамо.

Згідно з останніми даними, під час наступу загинуло близько 600 радянських солдатів.