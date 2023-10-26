Російський генконсул спровокував масштабний скандал у Норвегії — відео

Російський генконсул Микола Конигін потрапив під шквал критики після того, як поклав квіти біля військового меморіалу у норвезькому місті Кіркенес.
Ще один російський дипломат втрапив у конфлікт за кордоном
Як вдалося дізнатися журналістам, місцева влада багато разів закликала Конигіна та інших російських дипломатів утриматися від традиційної церемонії покладання квітів.
Проте генконсул проігнорував ці прохання й без попередження прибув до меморіалу та поклав та вінок у кольорах російського триколору.
Він не захотів прокоментувати свій зухвалий вчинок представникам ЗМІ, однак декілька людей з його оточення неочікувано для всіх почали словесно і фізично нападати на місцевих журналістів.
Варто звернути увагу на те, що лише за кілька годин до прибуття російського генконсула, до того ж пам'ятника приїздив мер міста Кіркенес Магнус Меланд.
Він поклав вінок від імені місцевого муніципалітету, який був виконаний у кольорах українського стяга.
Згодом Меланд під час виступу назвав Росію агресором і закликав Володимира Путіна припинити розв’язану проти України війну.
Що відомо про роль міста Кіркенес у Другій світовій
Під час Другої світової війни армія Третього Рейху використовувала Кіркенес як плацдарм для захоплення Кольського півострова, проте вона зазначала невдачі.
В результаті активних бойових дій та регулярних авіаударів маленьке норвезьке містечко було повністю зруйноване.
25 жовтня 1944 року радянські війська витіснили німців через фінський район Петсамо.
Згідно з останніми даними, під час наступу загинуло близько 600 радянських солдатів.
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