Руслан Кравченко стал новым генпрокурором Украины

Что важно знать о Руслане Кравченко

16 июня Владимир Зеленский внес в парламент Украины представление о назначении Кравченко на должность генерального прокурора.

Уже 17 июня Верховная Рада поддержала представление президента Украины.

Что важно понимать, Руслан Андреевич Кравченко — украинский политик и прокурор, председатель Государственной налоговой службы Украины, руководитель Киевской областной военной администрации (с 10 апреля 2023 по 30 декабря 2024), участник российско-украинской войны.

Он родился в 1990 году в Северодонецке Луганской области.

В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при выполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Артемовск — с 2016 года Бахмут).

Кроме того, указано, что он получил статус участника боевых действий.