Руслан Кравченко став новим генпрокурором України

Що важливо знати про Руслана Кравченка

16 червня Володимир Зеленський вніс до парламенту України подання щодо призначення Кравченка на посаду генерального прокурора.

Уже 17 червня Верховна Рада підтримала подання президента України.

Що важливо розуміти, Руслан Андрійович Кравченко — український політик та прокурор, голова Державної податкової служби України, керівник Київської обласної військової адміністрації (з 10 квітня 2023 до 30 грудня 2024), учасник російсько-української війни.

Він народився 1990 року у Сєвєродонецьку, Луганської області.

У 2014—2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ — з 2016 року Бахмут).

Окрім того, вказано, що він отримав статус учасника бойових дій.