"С большой взаимной благодарностью за все". Елена и Тарас Тополи заявили о расторжении брака

Певица Елена Тополя и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя сообщили о разводе после 12 лет брака.
Главные тезисы
- Елена и Тарас Тополя разводятся мирно и с благодарностью друг к другу после 12 лет совместной жизни.
- Пара подчеркнула важность поддержки и любви в воспитании трех общих детей даже после развода.
- Решение разойтись было принято ответственно и с уважением к друг другу в контексте семейных ценностей.
Елена и Тарас Тополя расторгают брак
Пара обнародовала совместное официальное заявление, в котором подчеркнула, что решение разойтись взвешено, взаимно и принято с уважением друг к другу и ответственностью перед тремя общими детьми.
В заявлении Тарас и Елена Тополя подчеркнули, что их отношения завершаются мирно и осознанно.
Мы расстаемся. Это решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и сотворили вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви.
Пара отметила, что ставит точку в супружеских отношениях, но продолжит быть командой в воспитании детей:
Тарас и Елена подчеркнули, что все имущественные, юридические и финансовые вопросы, связанные с разводом, они решили «достойно и справедливо» с уважением к себе и интересам детей. Пара подчеркнула, что их главная задача — сохранить стабильность, поддержку и любовь для сыновей и дочери.
Супруги обратились к медиа и публике с просьбой не ждать дополнительных комментариев и отнестись к ситуации с пониманием:
Мы приняли решение о полном игнорировании любых дальнейших вопросов на этот счет. Данная публикация является исчерпывающей.
Также каждый из них высказал теплые слова поддержки по адресу другого:
Елена (эксAlyosha) и Тарас Тополь были одной из самых известных украинских звездных пар. Вместе артисты воспитывают троих детей.
