"С большой взаимной благодарностью за все". Елена и Тарас Тополи заявили о расторжении брака

Певица Елена Тополя и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя сообщили о разводе после 12 лет брака.

Елена и Тарас Тополя расторгают брак

Пара обнародовала совместное официальное заявление, в котором подчеркнула, что решение разойтись взвешено, взаимно и принято с уважением друг к другу и ответственностью перед тремя общими детьми.

В заявлении Тарас и Елена Тополя подчеркнули, что их отношения завершаются мирно и осознанно.

Мы расстаемся. Это решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и сотворили вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви.

Семья Тополь

Пара отметила, что ставит точку в супружеских отношениях, но продолжит быть командой в воспитании детей:

С ответственностью и любовью к нашим деткам, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры по воспитанию детей. Поделиться

Тарас и Елена подчеркнули, что все имущественные, юридические и финансовые вопросы, связанные с разводом, они решили «достойно и справедливо» с уважением к себе и интересам детей. Пара подчеркнула, что их главная задача — сохранить стабильность, поддержку и любовь для сыновей и дочери.

Супруги обратились к медиа и публике с просьбой не ждать дополнительных комментариев и отнестись к ситуации с пониманием:

Мы приняли решение о полном игнорировании любых дальнейших вопросов на этот счет. Данная публикация является исчерпывающей.

Елена и Тарас Тополи

Также каждый из них высказал теплые слова поддержки по адресу другого:

Тарас — пример достоинства, прекрасный отец и муж. Елена — невероятная женщина, любимая и мама. Поделиться

Елена (эксAlyosha) и Тарас Тополь были одной из самых известных украинских звездных пар. Вместе артисты воспитывают троих детей.