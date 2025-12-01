"З великою взаємною вдячністю за все". Олена і Тарас Тополі заявили про розірвання шлюбу

Співачка Олена Тополя і лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя повідомили про розлучення після 12 років шлюбу.

Олена і Тарас Тополі розривають шлюб

Пара оприлюднила спільну офіційну заяву, в якій підкреслила, що рішення розійтися є зваженим, взаємним і прийнятим із повагою одне до одного та відповідальністю перед трьома спільними дітьми.

У заяві Тарас і Олена Тополі наголосили, що їхні стосунки завершуються мирно й усвідомлено.

Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом! Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні.

Родина Тополь

Пара зазначила, що ставить крапку в подружніх стосунках, але продовжить бути командою у вихованні дітей:

З відповідальністю і любовʼю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. Поширити

Тарас і Олена підкреслили, що всі майнові, юридичні та фінансові питання, пов’язані з розлученням, вони вирішили «гідно і справедливо», з повагою до себе й інтересів дітей. Пара наголосила, що їхнє головне завдання — зберегти стабільність, підтримку й любов для синів і доньки.

Подружжя звернулося до медіа й публіки з проханням не очікувати додаткових коментарів і поставитися до ситуації з розумінням:

Ми прийняли рішення про повне ігнорування будь-яких подальших питань з цього приводу. Дана публікація є вичерпною.

Олена і Тарас Тополі

Також кожен із них висловив теплі слова підтримки на адресу іншого:

Тарас — приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Олена — неймовірна жінка, кохана і мама. Поширити

Олена (ексAlyosha) та Тарас Тополя були однією з найвідоміших українських зіркових пар. Разом артисти виховують трьох дітей.