"З великою взаємною вдячністю за все". Олена і Тарас Тополі заявили про розірвання шлюбу

Співачка Олена Тополя і лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя повідомили про розлучення після 12 років шлюбу.
Головні тези:
- Олена і Тарас Тополі після 12 років шлюбу оголосили про розлучення мирно і з великою вдячністю одне до одного.
- Пара наголосила на важливості підтримки та любові для виховання трьох спільних дітей попри розлучення.
Олена і Тарас Тополі розривають шлюб
Пара оприлюднила спільну офіційну заяву, в якій підкреслила, що рішення розійтися є зваженим, взаємним і прийнятим із повагою одне до одного та відповідальністю перед трьома спільними дітьми.
У заяві Тарас і Олена Тополі наголосили, що їхні стосунки завершуються мирно й усвідомлено.
Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом! Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні.
Пара зазначила, що ставить крапку в подружніх стосунках, але продовжить бути командою у вихованні дітей:
Тарас і Олена підкреслили, що всі майнові, юридичні та фінансові питання, пов’язані з розлученням, вони вирішили «гідно і справедливо», з повагою до себе й інтересів дітей. Пара наголосила, що їхнє головне завдання — зберегти стабільність, підтримку й любов для синів і доньки.
Подружжя звернулося до медіа й публіки з проханням не очікувати додаткових коментарів і поставитися до ситуації з розумінням:
Ми прийняли рішення про повне ігнорування будь-яких подальших питань з цього приводу. Дана публікація є вичерпною.
Також кожен із них висловив теплі слова підтримки на адресу іншого:
Олена (ексAlyosha) та Тарас Тополя були однією з найвідоміших українських зіркових пар. Разом артисти виховують трьох дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-