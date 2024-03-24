С защитой от FPV-дронов. В Запорожской области строят мощные оборонительные сооружения

В Запорожье активными темпами продолжается фортификационное строительство. Подрядчики в коммуникации с военными строят современные укрытия для личного состава, которые смогут защитить от артиллерийских обстрелов и даже от FPV-дронов.
В Запорожской области активно строят фортификации
Оборонные сооружения высокой степени защиты строят сейчас в Запорожье.
Об этом журналистам во время выездного совещания рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
На строительстве задействованы специалисты и техника. Устанавливаются невзрывные постройки: тетраэдры или "зубы дракона", егоза, "путаница", обустраиваются ходы сообщения, огневые сооружения, возводится комплекс укрытий.
Сегодня мы проехали и увидели, что масштабное строительство ведется по всей линии фронта. Дедлайн есть. Верховный главнокомандующий поставил конкретные сроки. Каждый день мы отчитываемся, проводим совещания и четко должны отвечать за сроки возведения фортификаций. На Запорожской линии фронта работа будет выполнена в срок.
Представитель компании говорит, что более современных, чем эти фортификационные сооружения, на сегодняшний день нет.
По словам подрядчиков, при строительстве защитных сооружений используют блоки, изготовленные из бетона специальной марки и арматуру, что дает прочную защиту.
Также вдоль линий обороны построят минные заграждения и другое.
Запорожская область выделила на оборону в 2024 году 1,3 млрд грн.
В Запорожской области активно строят фортификации
Строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме возводят оборонные сооружения в Запорожской области.
Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
По его словам, строители и инженеры из Закарпатья вместе с техникой в круглосуточном режиме, несмотря на постоянные атаки врага, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений и тому подобное.
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