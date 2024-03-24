С защитой от FPV-дронов. В Запорожской области строят мощные оборонительные сооружения

В Запорожье активными темпами продолжается фортификационное строительство. Подрядчики в коммуникации с военными строят современные укрытия для личного состава, которые смогут защитить от артиллерийских обстрелов и даже от FPV-дронов.

В Запорожской области активно строят фортификации

Оборонные сооружения высокой степени защиты строят сейчас в Запорожье.

Об этом журналистам во время выездного совещания рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Конструкция под названием УТ-1 — это место для размещения техники и укрытия для экипажа боевой машины в случае возникновения обстрела. Учитывая, что сегодня основная угроза — это FPV-дроны, то сделали мероприятие в укрытие в виде "зигзага", чтобы была возможность укрыться от дронов. Все строительство ведется в тесной коммуникации с военными, начиная с того, что мы от них получили задачу, где строить и что. Мы должны строить то, что сегодня крайне необходимо. Иван Федоров Руководитель Запорожской ОВА

На строительстве задействованы специалисты и техника. Устанавливаются невзрывные постройки: тетраэдры или "зубы дракона", егоза, "путаница", обустраиваются ходы сообщения, огневые сооружения, возводится комплекс укрытий.

Сегодня мы проехали и увидели, что масштабное строительство ведется по всей линии фронта. Дедлайн есть. Верховный главнокомандующий поставил конкретные сроки. Каждый день мы отчитываемся, проводим совещания и четко должны отвечать за сроки возведения фортификаций. На Запорожской линии фронта работа будет выполнена в срок.

Представитель компании говорит, что более современных, чем эти фортификационные сооружения, на сегодняшний день нет.

По словам подрядчиков, при строительстве защитных сооружений используют блоки, изготовленные из бетона специальной марки и арматуру, что дает прочную защиту.

Также вдоль линий обороны построят минные заграждения и другое.

Запорожская область выделила на оборону в 2024 году 1,3 млрд грн.

В Запорожской области активно строят фортификации

Строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме возводят оборонные сооружения в Запорожской области.

Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По поручению Президента Украины в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Каждый день усиливаются оборонные позиции Украины. Поделиться

По его словам, строители и инженеры из Закарпатья вместе с техникой в круглосуточном режиме, несмотря на постоянные атаки врага, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений и тому подобное.