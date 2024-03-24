С защитой от FPV-дронов. В Запорожской области строят мощные оборонительные сооружения
Категория
Украина
Дата публикации

С защитой от FPV-дронов. В Запорожской области строят мощные оборонительные сооружения

Окопы
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Запорожье активными темпами продолжается фортификационное строительство. Подрядчики в коммуникации с военными строят современные укрытия для личного состава, которые смогут защитить от артиллерийских обстрелов и даже от FPV-дронов.

В Запорожской области активно строят фортификации

Оборонные сооружения высокой степени защиты строят сейчас в Запорожье.

Об этом журналистам во время выездного совещания рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Конструкция под названием УТ-1 — это место для размещения техники и укрытия для экипажа боевой машины в случае возникновения обстрела. Учитывая, что сегодня основная угроза — это FPV-дроны, то сделали мероприятие в укрытие в виде "зигзага", чтобы была возможность укрыться от дронов. Все строительство ведется в тесной коммуникации с военными, начиная с того, что мы от них получили задачу, где строить и что. Мы должны строить то, что сегодня крайне необходимо.

Иван Федоров

Иван Федоров

Руководитель Запорожской ОВА

На строительстве задействованы специалисты и техника. Устанавливаются невзрывные постройки: тетраэдры или "зубы дракона", егоза, "путаница", обустраиваются ходы сообщения, огневые сооружения, возводится комплекс укрытий.

Сегодня мы проехали и увидели, что масштабное строительство ведется по всей линии фронта. Дедлайн есть. Верховный главнокомандующий поставил конкретные сроки. Каждый день мы отчитываемся, проводим совещания и четко должны отвечать за сроки возведения фортификаций. На Запорожской линии фронта работа будет выполнена в срок.

Представитель компании говорит, что более современных, чем эти фортификационные сооружения, на сегодняшний день нет.

По словам подрядчиков, при строительстве защитных сооружений используют блоки, изготовленные из бетона специальной марки и арматуру, что дает прочную защиту.

Также вдоль линий обороны построят минные заграждения и другое.

Запорожская область выделила на оборону в 2024 году 1,3 млрд грн.

В Запорожской области активно строят фортификации

Строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме возводят оборонные сооружения в Запорожской области.

Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По поручению Президента Украины в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Каждый день усиливаются оборонные позиции Украины.

По его словам, строители и инженеры из Закарпатья вместе с техникой в круглосуточном режиме, несмотря на постоянные атаки врага, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений и тому подобное.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Запорожская область готовится к деоккупации оккупированных территорий — видео
Как Запорожская область готовится к деоккупации оккупированных территорий — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готова ли Запорожская область к возможному теракту России на ЗАЭС — видео
Готова ли Запорожская область к возможному теракту России на ЗАЭС — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Украина только сейчас строит фортификации на линии фронта — объяснение спикера ВСУ
Оборона

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?