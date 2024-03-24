З захистом від FPV-дронів. У Запорізькій області будують потужні оборонні споруди

На Запоріжжі активними темпами триває фортифікаційне будівництво. Підрядники в комунікації з військовими будують надсучасні укриття для особового складу, які зможуть захистити від артилерійських обстрілів та навіть від FPV-дронів.

У Запорізькій області активно будують фортифікації

Оборонні споруди високого ступеню захисту споруджують зараз на Запоріжжі.

Про це журналістам під час виїзної наради розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Конструкція, яка має назву УТ-1, — це місце для розміщення техніки та укриття для екіпажу бойової машини у разі виникнення обстрілу. Враховуючи, що сьогодні основна загроза — це FPV-дрони, то зробили захід в укриття у вигляді “зигзагу”, щоб була можливість заховатись від дронів. Все будівництво ведеться в тісній комунікації з військовими, починаючи з того, що ми від них отримали завдання, де будувати і що. Ми маємо будувати те, що сьогодні є край необхідним. Іван Федоров Керівник Запорізької ОВА

На будівництві задіяні фахівці й техніка. Встановлюються невибухові споруди: тетраедри або “зуби дракона”, єгоза, “плутанка”, облаштовуються ходи сполучення, вогневі споруди, зводиться комплекс укриттів.

Сьогодні ми проїхали і побачили, що масштабне будівництво ведеться, по всій лінії фронту. Дедлайн є. Верховним головнокомандувачем поставлено конкретні строки. Щодня ми звітуємо, проводимо наради і чітко маємо відповідати за строки зведення фортифікацій. На Запорізькій лінії фронту роботу буде виконано вчасно.

Представник компанії каже, що сучасніших, ніж ці фортифікаційні споруди, на сьогодні немає.

За словами підрядників, при будівництві захисних споруд використовують блоки, виготовлені з бетону спеціальної марки та арматуру, що дає міцний захист.

Також уздовж ліній оборони зведуть мінні загородження та інше.

Запорізька область виділила на оборону в 2024 році 1,3 млрд грн.

У Запорізькій області активно споруджують фортифікації

Будівельники та інженери з Закарпаття у цілодобовому режимі будують оборонні споруди у Запорізькій області.

Про це повідомляє у Facebook глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За дорученням Президента України в прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з нарощення бойових можливостей оборонних рубежів. Щодня посилюються оборонні позиції України. Поширити

За його словами, будівельники й інженери з Закарпаття разом з технікою в цілодобовому режимі попри постійні атаки ворога будують лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовують системи загороджень тощо.