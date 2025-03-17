Саакашвили осудили еще почти на 5 лет тюрьмы в Грузии
Категория
Мир
Дата публикации

Саакашвили осудили еще почти на 5 лет тюрьмы в Грузии

Саакашвили
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Источник:  Эхо Кавказа

17 марта суд в Грузии признал виновным бывшего президента Михеила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Его приговорили еще к 4,6 годам тюрьмы.

Главные тезисы

  • Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили осужден судом в Грузии на 4,6 года тюрьмы за незаконное пересечение государственной границы.
  • Суммарно Михаил Саакашвили проведет в заключении 12 лет и 6 месяцев в связи с решениями суда Грузии.
  • Заседание суда и приговор вызвали ажиотаж, а поклонников экс-президента пришлось удалить из зала.

Саакашвили получил еще один приговор суда в Грузии

Так, за незаконное пересечение границы Саакашвили назначено наказание в виде 4,6 года лишения свободы.

Поскольку суды Грузии уже приговорили Михаила Саакашвили в общей сложности к 9 годам лишения свободы, судья заявил, что он в итоге проведет в заключении 12 лет и 6 месяцев.

Этот приговор частично прилагается к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года — 8 лет... В итоге, по совокупности приговоров, Михаилу Саакашвили устанавливается окончательная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев.

Согласно этому приговору, Михаил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

Отмечается, что после того, как судья Михаил Джинджоли объявил приговор, это вызвало ажиотаж в зале заседаний. А судебные приставы были вынуждены удалить из зала поклонников Саакашвили. При этом экспрезидент в заседании не участвовал.

В настоящее время в производстве остается еще одно дело в отношении Саакашвили — о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси 2007 года и захвате телекомпании Imedi, принадлежавшей бизнесмену Бадри Патаркацишвили.

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