Саакашвили осудили еще почти на 5 лет тюрьмы в Грузии

17 марта суд в Грузии признал виновным бывшего президента Михеила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Его приговорили еще к 4,6 годам тюрьмы.
Главные тезисы
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили осужден судом в Грузии на 4,6 года тюрьмы за незаконное пересечение государственной границы.
- Суммарно Михаил Саакашвили проведет в заключении 12 лет и 6 месяцев в связи с решениями суда Грузии.
- Заседание суда и приговор вызвали ажиотаж, а поклонников экс-президента пришлось удалить из зала.
Саакашвили получил еще один приговор суда в Грузии
Так, за незаконное пересечение границы Саакашвили назначено наказание в виде 4,6 года лишения свободы.
Поскольку суды Грузии уже приговорили Михаила Саакашвили в общей сложности к 9 годам лишения свободы, судья заявил, что он в итоге проведет в заключении 12 лет и 6 месяцев.
Согласно этому приговору, Михаил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.
Отмечается, что после того, как судья Михаил Джинджоли объявил приговор, это вызвало ажиотаж в зале заседаний. А судебные приставы были вынуждены удалить из зала поклонников Саакашвили. При этом экспрезидент в заседании не участвовал.
В настоящее время в производстве остается еще одно дело в отношении Саакашвили — о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси 2007 года и захвате телекомпании Imedi, принадлежавшей бизнесмену Бадри Патаркацишвили.
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