Саакашвили осудили еще почти на 5 лет тюрьмы в Грузии

17 марта суд в Грузии признал виновным бывшего президента Михеила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Его приговорили еще к 4,6 годам тюрьмы.

Саакашвили получил еще один приговор суда в Грузии

Так, за незаконное пересечение границы Саакашвили назначено наказание в виде 4,6 года лишения свободы.

Поскольку суды Грузии уже приговорили Михаила Саакашвили в общей сложности к 9 годам лишения свободы, судья заявил, что он в итоге проведет в заключении 12 лет и 6 месяцев.

Этот приговор частично прилагается к наказанию, назначенному приговором Тбилисского городского суда от 12 марта 2025 года — 8 лет... В итоге, по совокупности приговоров, Михаилу Саакашвили устанавливается окончательная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев. Поделиться

Согласно этому приговору, Михаил Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

Отмечается, что после того, как судья Михаил Джинджоли объявил приговор, это вызвало ажиотаж в зале заседаний. А судебные приставы были вынуждены удалить из зала поклонников Саакашвили. При этом экспрезидент в заседании не участвовал.

В настоящее время в производстве остается еще одно дело в отношении Саакашвили — о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси 2007 года и захвате телекомпании Imedi, принадлежавшей бизнесмену Бадри Патаркацишвили.