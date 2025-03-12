Саакашвили заявил про российский след в новом приговоре против него
Категория
Мир
Дата публикации

Саакашвили заявил про российский след в новом приговоре против него

Саакашвили отреагировал на новый приговор против него
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Источник:  online.ua

Бывший лидер Грузии Михеил Саакашвили, которого суд в Тбилиси приговорил к 9 годам заключения по делу о хищении государственных средств, считает приговор политическим преследованием со стороны "российского олигарха" Бидзины Иванишвили.

Главные тезисы

  • Саакашвили призвал мировое сообщество выступить против того, что сейчас происходит в Грузии.
  • Иванишвили, по словам политика, готовится к новым обвинениям против него.

Саакашвили отреагировал на новый приговор против него

На фоне последних событий экс-президент Грузии призвал мировое сообщество выступить против всех происходящих в стране несправедливостей.

Вынесенный мне приговор является возмутительным случаем политического преследования со стороны российского олигарха, которому я мирно передал власть в 2012 году и который не хочет от нее отказаться, несмотря на парламентские выборы в 2020 и 2024 годах.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Экспрезидент Грузии

По мнению политика, после этого его преследование не закончится.

По словам Саакашвили, Иванишвили уже якобы заявил, что в следующий раз его будут судить за войну против России, то есть за то, что он противостоял полномасштабному вторжению России в 2008 году.

Бывший грузинский лидер напомнил о том, что Европейский парламент многократно призвал к его безусловному освобождению.

С требованием освободить меня также обращались президенты Украины, Франции и Польши. Сегодня олигарх ответил на эти призывы новой великой несправедливостью, чтобы устрашить меня и всех свободолюбивых людей в Грузии.

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