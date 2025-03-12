Саакашвили заявил про российский след в новом приговоре против него

Бывший лидер Грузии Михеил Саакашвили, которого суд в Тбилиси приговорил к 9 годам заключения по делу о хищении государственных средств, считает приговор политическим преследованием со стороны "российского олигарха" Бидзины Иванишвили.
Главные тезисы
- Саакашвили призвал мировое сообщество выступить против того, что сейчас происходит в Грузии.
- Иванишвили, по словам политика, готовится к новым обвинениям против него.
Саакашвили отреагировал на новый приговор против него
На фоне последних событий экс-президент Грузии призвал мировое сообщество выступить против всех происходящих в стране несправедливостей.
По мнению политика, после этого его преследование не закончится.
По словам Саакашвили, Иванишвили уже якобы заявил, что в следующий раз его будут судить за войну против России, то есть за то, что он противостоял полномасштабному вторжению России в 2008 году.
Бывший грузинский лидер напомнил о том, что Европейский парламент многократно призвал к его безусловному освобождению.
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