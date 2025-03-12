Саакашвили заявил про российский след в новом приговоре против него

Бывший лидер Грузии Михеил Саакашвили, которого суд в Тбилиси приговорил к 9 годам заключения по делу о хищении государственных средств, считает приговор политическим преследованием со стороны "российского олигарха" Бидзины Иванишвили.

Саакашвили отреагировал на новый приговор против него

На фоне последних событий экс-президент Грузии призвал мировое сообщество выступить против всех происходящих в стране несправедливостей.

Вынесенный мне приговор является возмутительным случаем политического преследования со стороны российского олигарха, которому я мирно передал власть в 2012 году и который не хочет от нее отказаться, несмотря на парламентские выборы в 2020 и 2024 годах. Михеил Саакашвили Экспрезидент Грузии

По мнению политика, после этого его преследование не закончится.

По словам Саакашвили, Иванишвили уже якобы заявил, что в следующий раз его будут судить за войну против России, то есть за то, что он противостоял полномасштабному вторжению России в 2008 году.

Бывший грузинский лидер напомнил о том, что Европейский парламент многократно призвал к его безусловному освобождению.