Саакашвілі заявив про російський слід у новому вироку проти нього

Колишній лідер Грузії Михеїл Саакашвілі, якого суд у Тбілісі засудив до 9 років ув’язнення у справі про розкрадання державних коштів, вважає вирок політичним переслідуванням з боку "російського олігарха" Бідзіни Іванішвілі.

Саакашвілі відреагував на новий вирок проти нього

На тлі останніх подій експрезидент Грузії закликав світову спільноту виступити проти всіх несправедливостей, що відбуваються в країні.

Вирок, винесений мені, є обурливим випадком політичного переслідування з боку російського олігарха, якому я мирно передав владу в 2012 році і який не хоче від неї відмовитися, незважаючи на парламентські вибори в 2020 і 2024 роках. Михеїл Саакашвілі Експрезидент Грузії

На переконання політика, після цього його переслідування не закінчиться.

За словами Саакашвілі, Іванішвілі вже нібито заявив, що наступного разу його судитимуть за війну проти Росії, тобто за те, що він протистояв повномасштабному вторгненню Росії в 2008 році.

Колишній грузинський лідер нагадав про те, що Європейський парламент багато разів закликав до його безумовного звільнення.