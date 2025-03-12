Саакашвілі заявив про російський слід у новому вироку проти нього

Колишній лідер Грузії Михеїл Саакашвілі, якого суд у Тбілісі засудив до 9 років ув’язнення у справі про розкрадання державних коштів, вважає вирок політичним переслідуванням з боку "російського олігарха" Бідзіни Іванішвілі.
Головні тези:
- Саакашвілі закликав світову спільноту виступити проти того, що зараз відбувається у Грузії.
- Іванішвілі, за словами політика, готується до нових обвинувачень проти нього.
Саакашвілі відреагував на новий вирок проти нього
На тлі останніх подій експрезидент Грузії закликав світову спільноту виступити проти всіх несправедливостей, що відбуваються в країні.
На переконання політика, після цього його переслідування не закінчиться.
За словами Саакашвілі, Іванішвілі вже нібито заявив, що наступного разу його судитимуть за війну проти Росії, тобто за те, що він протистояв повномасштабному вторгненню Росії в 2008 році.
Колишній грузинський лідер нагадав про те, що Європейський парламент багато разів закликав до його безумовного звільнення.
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