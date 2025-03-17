Саакашвілі засудили ще майже на 5 років вʼязниці у Грузії

17 березня суд у Грузії визнав винним колишнього президента Міхеїла Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону. Його засудили ще на 4,6 року в'язниці.
Головні тези:
- Суд у Грузії визнав Міхаїла Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону.
- Саакашвілі отримав ще один вирок в'язниці у вигляді 4,6 років позбавлення волі, що додається до попереднього вироку.
- У підсумку колишньому президенту Грузії призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років і 6 місяців.
Саакашвілі отримав ще один вирок суду в Грузії
Так, за незаконний перетин кордону Саакашвілі призначено покарання у вигляді 4,6 року позбавлення волі.
Оскільки суди Грузії вже засудили Міхаїла Саакашвілі загалом до 9 років позбавлення волі, суддя заявив, що він у підсумку проведе в ув'язненні 12 років і 6 місяців.
Згідно з цим вироком, Міхаїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.
Зазначається, що після того, як суддя Михайло Джінджолія оголосив вирок, це викликало ажіотаж у залі засідань. А судові пристави були змушені видалити із залу прихильників Саакашвілі. При цьому експрезидент у засіданні участі не брав.
Наразі у провадженні залишається ще одна справа щодо Саакашвілі — про силовий розгін демонстрації в Тбілісі 2007 року і захоплення телекомпанії Imedi, яка належала бізнесменові Бадрі Патаркацишвілі.
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