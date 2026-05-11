Самоуничтожается по команде. Ученые создали "живой пластик"

Ученые создали новый вид пластика, который можно запрограммировать на саморазрушение. Команда исследователей путем внедрения в материал спящих бактериальных спор и расщепляющих пластик ферментов смогла создать материал, который полностью разлагается всего за шесть дней, не образуя при этом вредного микропластика.

Ученые создали "живой пластик", который может самоуничтожаться

В новом исследовании был использован продвинутый двухферментный подход. Ученые создали живой пластик, в состав которого входит консорциум микроорганизмов.

Бактерии Bacillus subtilis были отдельно запрограммированы с помощью генной схемы, способной секретировать два взаимодополняющих фермента, разлагающих пластик: липазу Candida antarctica, отвечающую за разрыв случайных цепей, и липазу Burkholderia cepacia, отвечающую за последовательную деполимеризацию.

При смешивании с поликапролактоном, пластиком, используемым в 3D-печати и медицинских устройствах, спящие споры бактерий не сразу влияли на материал. Но когда исследователи добавили питательный бульон, нагретый до 50°C, споры активировались и ферменты быстро приступили к работе.

После внедрения этих микроорганизмов пластик мог эффективно "оживать" и саморазрушаться по команде, превращая прочность из проблемы в программируемую характеристику, — заявил Чжуоцзюнь Дай, один из ведущих авторов статьи.

В течение шести дней пластик полностью разложился, не образуя микропластику, что является серьезной экологической проблемой при традиционных методах разложения пластика.

Хотя этот первый прототип базируется на поликапролактоне, исследователи считают, что те же принципы могут быть применены и к другим типам пластика, особенно к одноразовым пластикам, составляющим значительную долю глобальных отходов.

Это особенно важно, поскольку большинство пластиковых отходов попадает в океаны, где они остаются годами. Если бы они могли разлагаться в самой воде, это стало бы большим шагом вперед в решении одного из самых сложных аспектов пластикового загрязнения.