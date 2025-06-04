Растворяется в морской воде. Ученые изобрели уникальный биоразлагаемый пластик

Ученые разработали пластик, который через несколько часов растворяется в морской воде. Материал может помочь решить проблему массового загрязнения океанов.
Главные тезисы
- Уникальный биоразлагаемый пластик, разработанный учеными, растворяется в морской воде за несколько часов, не оставляя следов.
- Этот материал способен помочь решить проблему загрязнения океанов, так как не превращается в микропластик.
- Биоразлагаемый пластик изготовлен из компонентов, которые могут быть переработаны бактериями, что делает его экологически безопасным.
Ученые изобрели уникальный биоразлагаемый пластик
Хотя ученые уже давно экспериментируют с биоразлагаемым пластиком, ученые из Центра исследований новых веществ RIKEN и Токийского университета говорят, что создали уникальный материал.
Их пластик разлагается гораздо быстрее и не оставляет следов.
Руководитель проекта Такудзо Аида сказал, что новый материал такой же крепкий, как и пластик на основе нефти. При этом он распадается на свои исходные компоненты под влиянием соли. Позже бактерии в окружающей среде могут переработать их, что поможет избежать образования микропластика, наносящего вред водной жизни.
Кроме того, такой пластик нетоксичн, не горит и не выделяет углекислый газ.
Дети не могут выбрать планету, на которой будут жить. Наш долг как ученых — обеспечить им наилучшую возможную окружающую среду, — считает Такудзо Аида.
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