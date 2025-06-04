Растворяется в морской воде. Ученые изобрели уникальный биоразлагаемый пластик

Ученые разработали пластик, который через несколько часов растворяется в морской воде. Материал может помочь решить проблему массового загрязнения океанов.

Ученые изобрели уникальный биоразлагаемый пластик

Хотя ученые уже давно экспериментируют с биоразлагаемым пластиком, ученые из Центра исследований новых веществ RIKEN и Токийского университета говорят, что создали уникальный материал.

Их пластик разлагается гораздо быстрее и не оставляет следов.

Руководитель проекта Такудзо Аида сказал, что новый материал такой же крепкий, как и пластик на основе нефти. При этом он распадается на свои исходные компоненты под влиянием соли. Позже бактерии в окружающей среде могут переработать их, что поможет избежать образования микропластика, наносящего вред водной жизни.

Поскольку соль также присутствует в грунте, кусочек такого пластика размером около пяти сантиметров может распасться даже на суше. Однако для этого понадобится более 200 часов. Поделиться

Кроме того, такой пластик нетоксичн, не горит и не выделяет углекислый газ.