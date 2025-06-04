Растворяется в морской воде. Ученые изобрели уникальный биоразлагаемый пластик
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Растворяется в морской воде. Ученые изобрели уникальный биоразлагаемый пластик

пластик
Читати українською
Источник:  Reuters

Ученые разработали пластик, который через несколько часов растворяется в морской воде. Материал может помочь решить проблему массового загрязнения океанов.

Главные тезисы

  • Уникальный биоразлагаемый пластик, разработанный учеными, растворяется в морской воде за несколько часов, не оставляя следов.
  • Этот материал способен помочь решить проблему загрязнения океанов, так как не превращается в микропластик.
  • Биоразлагаемый пластик изготовлен из компонентов, которые могут быть переработаны бактериями, что делает его экологически безопасным.

Ученые изобрели уникальный биоразлагаемый пластик

Хотя ученые уже давно экспериментируют с биоразлагаемым пластиком, ученые из Центра исследований новых веществ RIKEN и Токийского университета говорят, что создали уникальный материал.

Их пластик разлагается гораздо быстрее и не оставляет следов.

Руководитель проекта Такудзо Аида сказал, что новый материал такой же крепкий, как и пластик на основе нефти. При этом он распадается на свои исходные компоненты под влиянием соли. Позже бактерии в окружающей среде могут переработать их, что поможет избежать образования микропластика, наносящего вред водной жизни.

Поскольку соль также присутствует в грунте, кусочек такого пластика размером около пяти сантиметров может распасться даже на суше. Однако для этого понадобится более 200 часов.

Кроме того, такой пластик нетоксичн, не горит и не выделяет углекислый газ.

Дети не могут выбрать планету, на которой будут жить. Наш долг как ученых — обеспечить им наилучшую возможную окружающую среду, — считает Такудзо Аида.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Загрязнение планеты пластиком. Ученые неожиданно нашли решение проблемы
Пластиковые отходы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи определили негативное влияние шампуней и пластиковой посуды на сердце
Шампунь
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В США инженер использует пластик для производства электроэнергии. Как это работает
Пластик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?