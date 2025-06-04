Розчиняється у морській воді. Науковці винайшли унікальний біорозкладний пластик

Науковці розробили пластик, який за декілька годин розчиняється у морській воді. Матеріал може допомогти розв'язувати проблему масового забруднення океанів.
Головні тези:
- Навколишня забрудненість океанів може бути розв'язана за допомогою унікального біорозкладного пластику.
- Розроблений матеріал розчиняється у морській воді лише за декілька годин та не залишає слідів, сприяючи уникненню утворення мікропластику.
- Біорозкладний пластик виготовлений з таких компонентів, які можуть бути перероблені бактеріями в довкіллі, що робить його екологічно безпечним.
Науковці винайшли унікальний біорозкладний пластик
Хоча вчені вже давно експериментують із біорозкладним пластиком, науковці з Центру досліджень нових речовин RIKEN та Токійського університету кажуть, що створили унікальний матеріал.
Їхній пластик розкладається набагато швидше та не залишає по собі слідів.
Керівник проєкту Такудзо Аїда сказав, що новий матеріал такий же міцний, як і пластик на основі нафти. При цьому він розпадається на свої початкові компоненти під впливом солі. Пізніше бактерії в довкіллі можуть переробити їх, що допоможе уникнути утворення мікропластику, який завдає шкоди водному життю.
Крім того, такий пластик нетоксичний, не горить та не виділяє вуглекислий газ.
Діти не можуть обрати планету, на якій житимуть. Наш обов’язок як вчених — забезпечити їм найкраще можливе довкілля, — вважає Такудзо Аїда.
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