Саудовская Аравия купила у России оружия на миллиарды долларов
Категория
Экономика
Дата публикации

Саудовская Аравия купила у России оружия на миллиарды долларов

ПВО “Панцирь-С1”
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Источник:  OCCRP, The Kyiv Independent

Находящиеся под международными санкциями российские военные компании продали Саудовской Аравии систем ПВО "Панцирь-С1" на сумму в 2 млрд долларов.

Главные тезисы

  • Саудовская Аравия приобрела системы ПВО “Панцирь-С1” у российских компаний на миллиарды долларов, нарушая международные санкции.
  • Сотрудничество с подсанкционными российскими оборонными компаниями может привести к санкциям со стороны других стран, включая США.
  • Продажа оружия от России поддерживает экономику страны-агрессора и имеет дипломатическое значение, вызывая возможные последствия для Саудовской Аравии.
  • Сотрудничество по контракту не нарушает законы Саудовской Аравии, но лица страны могут подвергнуться санкциям со стороны США.

Что известно о продаже оружия Саудовской Аравии подсанкционными российскими компаниями

Отмечается, что часть военного оборудования Саудовская Аравия получила от российских компаний в 2023 году в разгар развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

В расследовании аналитиков Organized Crime and Corruption Reporting Project и журналистов издания Kyiv Independent со ссылкой на доступ к соответствующим документам контракт на продажу ПВО "Панцирь-С1" Саудовской Аравии компанией "Росэлектроника" был заключен 8 апреля 2021 года сроком на 5 лет.

Согласно документам в распоряжении журналистов-расследователей, российские компании продолжали сотрудничать с Саудовской Аравией даже после наложения санкций на них со стороны ЕС и США.

Саудовская Аравия купила у РФ ЗРК "Панцирь-С1" на миллиарды долларов
ЗРК "Панцирь-С1"

По условиям контракта Россия должна поставить Саудовской Аравии 39 боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1", 10 подвижных батарейных командных пунктов, а также зенитные ракеты.

Первый платеж за поставки вооружений был произведен еще в августе 2021 года на сумму 326 млн евро.

Какие последствия для Саудовской Аравии будет иметь сотрудничество с подсанкционными российскими оборонными компаниями

Сотрудничество по контракту не нарушало бы никаких законов Саудовской Аравии, поскольку страна не налагала санкций на российские фирмы. Однако, по словам экспертов, физические и юридические лица Саудовской Аравии рискуют попасть под санкции США, если они будут вести дела с российскими оборонными компаниями, отмечается в материале.

При этом журналисты подчеркивают, что в Минобороны Саудовской Аравии отказались отвечать на запрос относительно того, продолжается ли сотрудничество с находящимися под санкциями российскими оборонными компаниями.

Как отмечает старшая научная сотрудница Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская, подобные продажи российского оружия не только поддерживают экономику страны-агрессорки, но и имеют дипломатическое значение.

Россия рассматривает продажу оружия как еще одного инструмента государственного управления. Это тактика, инструмент влияния с российской точки зрения, — объясняет Борщевская.

Документы свидетельствуют, что наряду с Саудовской Аравией закупать оружие у России после полномасштабного вторжения в Украину продолжали такие страны, как Китай, Индия, Алжир и Египет.

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