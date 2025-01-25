Находящиеся под международными санкциями российские военные компании продали Саудовской Аравии систем ПВО "Панцирь-С1" на сумму в 2 млрд долларов.
Главные тезисы
- Саудовская Аравия приобрела системы ПВО “Панцирь-С1” у российских компаний на миллиарды долларов, нарушая международные санкции.
- Сотрудничество с подсанкционными российскими оборонными компаниями может привести к санкциям со стороны других стран, включая США.
- Продажа оружия от России поддерживает экономику страны-агрессора и имеет дипломатическое значение, вызывая возможные последствия для Саудовской Аравии.
- Сотрудничество по контракту не нарушает законы Саудовской Аравии, но лица страны могут подвергнуться санкциям со стороны США.
Что известно о продаже оружия Саудовской Аравии подсанкционными российскими компаниями
Отмечается, что часть военного оборудования Саудовская Аравия получила от российских компаний в 2023 году в разгар развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
В расследовании аналитиков Organized Crime and Corruption Reporting Project и журналистов издания Kyiv Independent со ссылкой на доступ к соответствующим документам контракт на продажу ПВО "Панцирь-С1" Саудовской Аравии компанией "Росэлектроника" был заключен 8 апреля 2021 года сроком на 5 лет.
Согласно документам в распоряжении журналистов-расследователей, российские компании продолжали сотрудничать с Саудовской Аравией даже после наложения санкций на них со стороны ЕС и США.
По условиям контракта Россия должна поставить Саудовской Аравии 39 боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1", 10 подвижных батарейных командных пунктов, а также зенитные ракеты.
Первый платеж за поставки вооружений был произведен еще в августе 2021 года на сумму 326 млн евро.
Какие последствия для Саудовской Аравии будет иметь сотрудничество с подсанкционными российскими оборонными компаниями
При этом журналисты подчеркивают, что в Минобороны Саудовской Аравии отказались отвечать на запрос относительно того, продолжается ли сотрудничество с находящимися под санкциями российскими оборонными компаниями.
Как отмечает старшая научная сотрудница Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская, подобные продажи российского оружия не только поддерживают экономику страны-агрессорки, но и имеют дипломатическое значение.
Документы свидетельствуют, что наряду с Саудовской Аравией закупать оружие у России после полномасштабного вторжения в Украину продолжали такие страны, как Китай, Индия, Алжир и Египет.
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