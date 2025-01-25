Находящиеся под международными санкциями российские военные компании продали Саудовской Аравии систем ПВО "Панцирь-С1" на сумму в 2 млрд долларов.

Что известно о продаже оружия Саудовской Аравии подсанкционными российскими компаниями

Отмечается, что часть военного оборудования Саудовская Аравия получила от российских компаний в 2023 году в разгар развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

В расследовании аналитиков Organized Crime and Corruption Reporting Project и журналистов издания Kyiv Independent со ссылкой на доступ к соответствующим документам контракт на продажу ПВО "Панцирь-С1" Саудовской Аравии компанией "Росэлектроника" был заключен 8 апреля 2021 года сроком на 5 лет.

Согласно документам в распоряжении журналистов-расследователей, российские компании продолжали сотрудничать с Саудовской Аравией даже после наложения санкций на них со стороны ЕС и США.

ЗРК "Панцирь-С1"

По условиям контракта Россия должна поставить Саудовской Аравии 39 боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1", 10 подвижных батарейных командных пунктов, а также зенитные ракеты.

Первый платеж за поставки вооружений был произведен еще в августе 2021 года на сумму 326 млн евро.

Какие последствия для Саудовской Аравии будет иметь сотрудничество с подсанкционными российскими оборонными компаниями

Сотрудничество по контракту не нарушало бы никаких законов Саудовской Аравии, поскольку страна не налагала санкций на российские фирмы. Однако, по словам экспертов, физические и юридические лица Саудовской Аравии рискуют попасть под санкции США, если они будут вести дела с российскими оборонными компаниями, отмечается в материале. Поделиться

При этом журналисты подчеркивают, что в Минобороны Саудовской Аравии отказались отвечать на запрос относительно того, продолжается ли сотрудничество с находящимися под санкциями российскими оборонными компаниями.

Как отмечает старшая научная сотрудница Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская, подобные продажи российского оружия не только поддерживают экономику страны-агрессорки, но и имеют дипломатическое значение.

Россия рассматривает продажу оружия как еще одного инструмента государственного управления. Это тактика, инструмент влияния с российской точки зрения, — объясняет Борщевская. Поделиться