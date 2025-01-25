Російські військові компанії, які перебувають під міжнародними санкціями, продали Саудівській Аравії систем ППО "Панцирь-С1" на суму у 2 млрд доларів.
Головні тези:
- Саудівська Аравія купила військове обладнання у підсанкційних російських компаній на мільярди доларів.
- Співпраця з підсанкційними російськими оборонними компаніями може призвести до санкцій з боку інших країн, зокрема США.
- Придбання зброї від Росії не лише підтримує економіку країни-агресора, а й має дипломатичне значення.
- Укладення контракту на поставки озброєнь залишає питання щодо міжнародних стандартів та діючих санкційних обмежень
- Після вторгнення в Україну країни, такі як Китай, Індія, Алжир та Єгипет, продовжують співпрацювати з Росією в області оборони
Що відомо про продаж зброї Саудівській Аравії підсанкційними російськими компаніями
Зазначається, що частину військового обладнання Саудівська Аравія отримала від російських компаній у 2023 році, у розпал розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
У розслідуванні аналітиків Organized Crime and Corruption Reporting Project та журналістів видання Kyiv Independent із посиланням на доступ до відповідних документів, контракт на продаж ППО "Панцирь-С1" Саудівській Аравії компанією "Роселектроніка" був укладений 8 квітня 2021 року терміном на 5 років.
Відповідно до документів у розпорядженні журналістів-розслідувачів, російські компанії продовжували співпрацювати із Саудівською Аравією навіть після накладення на них санкцій з боку ЄС та США.
За умовами контракту, Росія має поставити Саудівській Аравії 39 бойових машин ЗРГК "Панцир-С1", 10 рухомих батарейних командних пунктів, а також зенітні ракети.
Перший платіж за поставки озброєнь був проведений ще у серпні 2021 року на суму у 326 млн євро.
Які наслідки для Саудівської Аравії матиме співпраця з підсанкційними російськими оборонними компаніями
При цьому журналісти підкреслюють, що у Міноборони Саудівської Аравії відмовились відповідати на запит щодо того, чи продовжується співпраця з російськими оборонними компаніями, які перебувають під санкціями.
Як зазначає старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту близькосхідної політики Анна Борщевська, подібні продажи російської зброї не лише підтримують економіку країни-агресорки, а й мають дипломатичне значення.
Документи свідчать, що поряд із Саудівською Аравією закуповувати зброю у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну продовжували такі країни, як Китай, Індія, Алжир та Єгипет.
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