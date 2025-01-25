Російські військові компанії, які перебувають під міжнародними санкціями, продали Саудівській Аравії систем ППО "Панцирь-С1" на суму у 2 млрд доларів.

Що відомо про продаж зброї Саудівській Аравії підсанкційними російськими компаніями

Зазначається, що частину військового обладнання Саудівська Аравія отримала від російських компаній у 2023 році, у розпал розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

У розслідуванні аналітиків Organized Crime and Corruption Reporting Project та журналістів видання Kyiv Independent із посиланням на доступ до відповідних документів, контракт на продаж ППО "Панцирь-С1" Саудівській Аравії компанією "Роселектроніка" був укладений 8 квітня 2021 року терміном на 5 років.

Відповідно до документів у розпорядженні журналістів-розслідувачів, російські компанії продовжували співпрацювати із Саудівською Аравією навіть після накладення на них санкцій з боку ЄС та США.

ЗРК "Панцирь-С1"

За умовами контракту, Росія має поставити Саудівській Аравії 39 бойових машин ЗРГК "Панцир-С1", 10 рухомих батарейних командних пунктів, а також зенітні ракети.

Перший платіж за поставки озброєнь був проведений ще у серпні 2021 року на суму у 326 млн євро.

Які наслідки для Саудівської Аравії матиме співпраця з підсанкційними російськими оборонними компаніями

Співпраця за контрактом не порушувала б жодних законів Саудівської Аравії, оскільки країна не накладала санкцій на російські фірми. Однак, за словами експертів, фізичні та юридичні особи Саудівської Аравії ризикують потрапити під санкції США, якщо вони будуть вести справи з російськими оборонними компаніями, — зазначається у матеріалі. Поширити

При цьому журналісти підкреслюють, що у Міноборони Саудівської Аравії відмовились відповідати на запит щодо того, чи продовжується співпраця з російськими оборонними компаніями, які перебувають під санкціями.

Як зазначає старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту близькосхідної політики Анна Борщевська, подібні продажи російської зброї не лише підтримують економіку країни-агресорки, а й мають дипломатичне значення.

Росія розглядає продаж зброї як ще один інструмент державного управління. Це тактика, інструмент впливу з російської точки зору, — пояснює Борщевська. Поширити