Найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія має намір відмовитись від утримання неофіційної ціни на нафту на рівні 100 доларів за барель заради збільшення видобутку вже з 1 грудня цього року.

Як вплине на ринок відмова Саудівської Аравії від утримання цін на нафту

За інформацією журналістів видання, спочатку Саудівська Аравія планувала збільшити видобуток нафти, починаючи з жовтня, однак на тлі двомісячної затримки виникли усілякі спекуляції.

Ціна на нафту марки Brent на початку цього місяця ненадовго опустилася нижче 70 доларів, досягнувши мінімуму з грудня 2021 року.

За словами офіційних осіб, країна планує збільшити видобуток нафти з 1 грудня, як було заплановано із самого початку.

При цьому влада країни готова навіть до тривалого зниження цін нафту.

Саудівська Аравія припинить утримувати ціни на нафту

Країна очолює ОПЕК+, який з 2022 року неодноразово скорочував видобуток із метою утримання цін.

Ціна на нафту марки Brent у середньому становила 99 доларів за барель у 2022 році, що стало найвищим показником за останні вісім років, оскільки наслідки вторгнення Росії в Україну викликали тривогу на ринках, але відтоді вона знизилася.

Збільшення пропозиції з боку виробників, що не входять до ОПЕК, зокрема США, і слабкий попит у Китаї з часом знизили вплив скорочень видобутку групи.

За інформацією МВФ, Саудівська Аравія зацікавлена у тому, щоб ціни на нафту зберігались на рівні 100 доларів за барель для балансування бюджету, оскільки країна має намір реалізувати низку високовартісних проєктів, що складають основу економічних реформ.

Що відомо про обсяги збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією

Однак валада Саудівської Аравії вирішила збільшити видобуток нафти, оскільки не хоче втрачати позиції на ринку на користь інших виробників.

Керівництво країни переконане, що має достатньо альтернатив з фінансування власних потреб в умовах тривалого зниження цін на нафту.

Саудівська Аравія взяла на себе більшу частину скорочень у рамках ОПЕК+, зменшивши видобуток на 2 млн барелів на день за останні два роки, що становить понад третину загального обсягу скорочень членів організації.

Наразі королівство видобуває 8,9 млн барелів на день, що є найнижчим показником з 2011 року.