Крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия намерена отказаться от удержания неофициальной цены на нефть на уровне 100 долларов за баррель для увеличения добычи уже с 1 декабря этого года.

Как повлияет на рынок отказ Саудовской Аравии от удержания цен на нефть

По информации журналистов издания, первоначально Саудовская Аравия планировала увеличить добычу нефти, начиная с октября, однако на фоне двухмесячной задержки возникли спекуляции.

Цена на нефть марки Brent в начале этого месяца ненадолго опустилась ниже 70 долларов, достигнув минимума с декабря 2021 года.

По словам официальных лиц, страна планирует увеличить добычу нефти с 1 декабря, как было запланировано с самого начала.

При этом власти страны готовы даже к длительному снижению цен на нефть.

Саудовская Аравия перестанет удерживать цены на нефть

Страна возглавляет ОПЕК+, с 2022 года неоднократно сокращавший добычу с целью удержания цен.

Цена на нефть марки Brent в среднем составила 99 долларов за баррель в 2022 году, что стало самым высоким показателем за последние восемь лет, поскольку последствия вторжения России в Украину вызвали тревогу на рынках, но с тех пор она снизилась.

Увеличение предложения со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, в том числе США, и слабый спрос в Китае, со временем снизили влияние сокращений добычи группы.

По информации МВФ, Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы цены на нефть сохранялись на уровне 100 долларов за баррель для балансировки бюджета, поскольку страна намерена реализовать ряд высокостоимых проектов, составляющих основу экономических реформ.

Что известно об объемах увеличения добычи нефти по Саудовской Аравии

Однако валада Саудовской Аравии решила увеличить добычу нефти, поскольку не желает терять позиции на рынке в пользу других производителей.

Руководство страны убеждено, что достаточно альтернатив по финансированию собственных потребностей в условиях длительного снижения цен на нефть.

Саудовская Аравия взяла на себя большую часть сокращений в рамках ОПЕК+, уменьшив добычу на 2 млн баррелей в день за последние два года, что составляет более трети общего объема сокращений членов организации.

В настоящее время королевство добывает 8,9 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с 2011 года.