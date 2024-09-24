Доходы страны-агрессорки РФ от продажи нефти обвалились до самого низкого уровня за последние 8 месяцев. Также указано, что объемы поставок упали до самого низкого уровня с июля.

У России появились новые проблемы

Британские журналисты обратили внимание на то, что средние четырехнедельные объемы экспорта нефти снизились до 3,1 миллиона баррелей в сутки на неделю до 22 сентября.

Что важно понимать, это на 115 тысяч баррелей в день меньше, чем за предыдущий период.

Кроме того, указано, что еженедельные объемы уменьшились примерно на 390 тысяч.

Четырехдневный перерыв в работе экспортного терминала "Козьмино" на Тихоокеанском побережье России указывает на то, что техническое обслуживание порта или трубопровода, который его обеспечивает, вызвало резкое падение восточных потоков нефти из страны. Поделиться

По словам аналитиков, валовой доход обрушился до самого низкого уровня с конца января как на еженедельной, так и на четырехнедельной основе, поскольку уменьшение объемов превысило первое за три недели повышение цены на основную нефть России марки Urals.

США продолжают наносить санкционные удары по экономике РФ

Что важно понимать, повышение на 3 доллара за баррель вернуло стоимость марки Urals выше порога в 60, который Группа семи пыталась установить санкции против РФ на фоне ее войны с Украиной.

Штаты активно продолжают усиливать давление на Москву, а также на своих союзников, которые игнорируют ограничения для сотрудничества со страной-агрессоркой.

К примеру, недавно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обратилось к как минимум одной страховой компании с просьбой предоставить информацию о 14 компаниях, подозреваемых в нарушении санкций на российскую нефть.