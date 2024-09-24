Доходи Росії від збуту нафти суттєво скоротилися

Доходи країни-агресорки РФ від продажу нафти обвалилися до найнижчого рівня за останні 8 місяців. Також вказано, що обсяги постачань впали до найнижчого рівня з липня.

У Росії з'явилися нові проблеми

Британські журналісти звернули увагу на те, що середні чотиритижневі обсяги експорту нафти знизилися до 3,1 мільйона барелів на добу станом на тиждень до 22 вересня.

Що важливо розуміти, це на 115 тисяч барелів на день менше, ніж у попередній період.

Окрім того, наголошується, що щотижневі обсяги зменшилися приблизно на 390 тисяч.

Чотириденна перерва в роботі експортного терміналу "Козьмино" на Тихоокеанському узбережжі Росії вказує на те, що технічне обслуговування порту або трубопроводу, що його забезпечує, спричинило різке падіння східних потоків нафти з країни. Поширити

За словами аналітиків, валовий дохід обвалився до найнижчого рівня з кінця січня як на щотижневій, так і на чотиритижневій основі, оскільки зменшення обсягів переважило перше за три тижні підвищення ціни на основну нафту Росії марки Urals.

США продовжують завдавати санкційних ударів по економіці РФ

Що важливо розуміти, що підвищення на 3 долара за барель повернуло вартість марки Urals вище порогу в 60, який Група семи намагалася встановити як санкції проти РФ на тлі її війни з Україною.

Штати активно продовжують посилювати тиск на Москву, а також на своїх союзників, які ігнорують обмеження щодо співпраці з країною-агресоркою.

До прикладу, нещодавно Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США звернулося до щонайменше однієї страхової компанії з проханням надати інформацію про 14 компаній, яких підозрюють у порушенні санкцій на російську нафту.