СБУ объявила в розыск лидера запрещенной Компартии Петра Симоненко

Служба безопасности Украины объявила в розыск лидера запрещенной “Коммунистической партии Украины” и бывшего нардепа Петра Симоненко.

Симоненко объявлен в розыск

На сайте МВД указано, что Симоненко подозревается в публичных призывах к захвату государственной власти.

Отмечено, что он исчез 19 августа 2023 г. и скрывается от органов досудебного расследования.

Именно в этот день СБУ объявила ему подозрение по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Где находится Симоненко

Местонахождение Симоненко точно не известно. Правоохранители выяснили, что в период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству РФ по поводу его «эвакуации» в РФ.

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного к тому времени поселка Березовка Макаровского района, Кремль отправил туда отряд спецназа РФ.

С 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило «сопровождение» Симоненко и его близких из-за вражеских блокпостов в Беларусь.

Оттуда он переехал в РФ, где был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза».

В октябре 2022 Симоненко принял участие в так называемой «22-й «Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая проходила в городе Гавана на Кубе.

По данным СБУ, во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность террористических организаций «Л/ДНР».

21-22 апреля 2023 года экснардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде «антифашистского форума».