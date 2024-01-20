СБУ оголосила в розшук лідера забороненої Компартії Петра Симоненка

Служба безпеки України оголосила у розшук лідера забороненої «Комуністичної партії України» та колишнього нардепа Петра Симоненка.

Симоненка оголошено у розшук

На сайті МВС вказано, що Симоненка підозрюють у публічних закликах до захоплення державної влади.

Зазначено, що він зник 19 серпня 2023 року і переховується від органів досудового розслідування.

Саме того дня СБУ оголосила йому підозру ч.3 ст.109 Кримінального кодексу — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Де перебуває Симоненко

Місце перебування Симоненка точно не відоме. Правоохоронці з’ясували, що у період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ щодо його «евакуації» до РФ.

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль відправив туди загін спецназу РФ.

З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости до Білорусі.

Звідти він переїхав до РФ, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу».

У жовтні 2022 року Симоненко взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі.

За даними СБУ, під час свого виступу на «форумі» Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій «Л/ДНР».

21-22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді «антифашистського форуму», який відбувся у Мінську.