СБУ разоблачила в Полтаве еще одного корректировщика ударов РФ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Полтаве еще одного российского информатора. Злоумышленник отслеживал для рашистов координаты Сил обороны, по которым враг планировал осуществить ракетно-дроновые атаки.

Главные тезисы

  • СБУ выявила российского информатора в Полтаве, который координировал атаки на украинские военные объекты.
  • Злоумышленник фотографировал и передавал координаты оборонных позиций, создавая угрозу национальной безопасности.

СБУ задержала российского корректировщика огня в Полтаве

Как установило расследование, наведением комбинированных ударов занимался местный безработный, попавший во внимание российских спецслужб при поиске «легких заработков» в Телеграмм-каналах.

В обмен на обещания подзаработать фигурант начал объезжать на такси территорию и окрестности областного центра, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и обозначить их локации на гугл-картах.

Больше всего рашистов интересовали боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, по которым Россия готовила новую серию обстрелов.

Кроме того, задокументировано, как информатор фотографировал админздания и служебные паркинги местных подразделений Национальной полиции.

В случае обнаружения потенциальных целей он сразу информировал российских спецслужб о местах дислокации Сил обороны в виде фото- и видеофайлов с привязкой к электронным координатам.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили разведактивность фигуранта, задокументировали ее и обезопасили расположение украинских защитников.

На финальном этапе превентивных действий военные контрразведчики СБУ задержали враждебного корректировщика.

Во время обысков у задержанного изъят телефон со «отчетами» в РФ. Проведённые СБУ фототехническая и компьютерно-техническая экспертизы подтвердили факты преступлений фигуранта в интересах страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

