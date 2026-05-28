СБУ задержала 16-летнего корректировщика огня РФ в Харьковской области

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного агента РФ. Им оказался завербованный врагом 16-летний ученик местной школы, корректировавший воздушные атаки рашистов по Чугуевскому и Лозовскому районам фронтовой области.
Главные тезисы
- 16-летний ученик школы в Харьковской области был задержан СБУ за корректировку воздушных атак оккупантов.
- Подросток был завербован российскими спецслужбами через телеграммы-каналы, где ему предложили заработок за корректировку ракетно-бомбовых и дроновых ударов по региону.
СБУ задержала вражеского корректировщика в Харьковской области
Как установило расследование, во внимание российских спецслужб школьник попал, когда искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах. В одном из чатов они предложили юноше «быстрые подработки» в обмен на корректировку ракетно-бомбовых и дроновых ударов по региону.
Для этого фигурант на мопеде объезжал местность, чтобы сфотографировать, отснять на видео и обозначить на гугл-картах расположение украинской ПВО.
Установлено, что когда агент не мог снять потенциальные цели, он записывал для куратора из РФ голосовые сообщения с подробным описанием картографических локаций.
Для конспирации фигурант общался с российским спецслужбистом с использованием шифров. В частности, их диалоги начинались с кодовых слов, заранее отработанных для юноши.
По имеющимся данным, следующей его задачей была установка на магистральной автотрассе замаскированной телефонной камеры с удаленным доступом для врага. Таким образом рашисты надеялись отслеживать время и ориентировочное количество двигавшихся в направлении передовой украинских бронеколон.
При задержании у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
