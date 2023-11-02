Секта АллатРа разоблачена в антиукраинской деятельности. Она действует в Украине, США и Азии

СБУ провела 74 обыска в 20 центрах религиозной секты АллатРа, действовавшей в пользу российских спецслужб. Руководству и участникам готовят ряд подозрений, в том числе и в государственной измене.
Секта АллатРа оправдывала агрессию РФ
СБУ сообщает, что под видом “миссионерства” участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали идею о создании союза славянских народов под руководством Москвы.
Секта имела представительства в каждой области Украины, на собственном ютуб-канале они распространяли пророссийские взгляды.
Также организаторы АллатРа запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и страниц в соцсети ТикТок.
Следствие показало, что лидеры группировки незаконно выехали за границу еще весной 2022 года по поддельным документам.
В неназванной европейской стране они продолжали руководство сектой. Известно, что пророссийская секта создала собственные филиалы на территории РФ, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.
Что угрожает лидерам секты АллатРа
Во время обысков в «ячейках» секты и в помещениях фигурантов в Киевской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны, литература, документы и другие доказательства незаконной деятельности.
Руководству и участникам АллатРа готовится сообщение о подозрении по следующим статьям УК:
ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);
ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
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