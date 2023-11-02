Секту АллатРа викрили на антиукраїнській діяльності. Вона діє в Україні, США та Азії

СБУ провела 74 обшуки у 20 осередках релігійної секти АллатРа, яка діяла на користь російських спецслужб. Керівництву та учасникам готують низку підозр, серед них і в державній зраді.

Секта АллатРа виправдовувала агресію РФ

СБУ повідомляє, що під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом Москви.

Секта мала представництва у кожній області України, на власному ютуб-каналі вони поширювали проросійські погляди.

СБУ

Також організатори АллатРа запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі «ТікТок».

Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст. Поширити

Слідство показало, що лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року за підробленими документами.

СБУ

У неназваній європейській країні вони продовжували керівництво сектою. Відомо, що проросійська секта створила власні «філії» на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Що загрожує лідерам секти АллатРа

Під час обшуків в «осередках» секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

Керівництву та учасникам АллатРа готується повідомлення про підозру за такими статтями ККУ: