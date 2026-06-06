"Шесть миллиардов Солнц". Астрономы взвесили далекую черную дыру

По словам сторонников, им наконец удалось точно измерить массу спящей черной дыры в далекой галактике. Ученые подтвердили, что ее оценили в шесть миллиардов масс Солнца.

"Взвешивание" черной дыры прошло успешно

Впервые в истории это удалось сделать благодаря привлечению к процессу космических телескопов Джеймс Уэбб и Габбл.

По словам ученых, они хотели узнать, как на самом деле вели себя черные дыры в ранней Вселенной: росли они вместе с галактиками, или опережали их.

Объектом их исследования стала галактика MRG-M0138 — с Земли ее видят такой, какой она была почти 10 миллиардов лет назад.

Астрономы сразу обратили внимание на движение звезд — это дало возможность понять, как распределена масса внутри объекта, и в частности, какая масса находится в самом центре.

Вдобавок к неожиданно большой массе, оказалось, что сейчас эта черная дыра почти не активна, то есть почти не поглощает материю. Но ее большая масса говорит о том, что в прошлом она, вероятно, активно питалась газом и очень быстро росла. Поделиться

Таким образом, стало ясно, что в ранней Вселенной черные дыры могли расти быстрее, чем сами галактики.