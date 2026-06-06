"Шесть миллиардов Солнц". Астрономы взвесили далекую черную дыру

По словам сторонников, им наконец удалось точно измерить массу спящей черной дыры в далекой галактике. Ученые подтвердили, что ее оценили в шесть миллиардов масс Солнца.
Главные тезисы
- Масса этой черной дыры оказалась гораздо больше, чем ожидалось.
- Это свидетельствует об очень быстром росте черных дыр в ранней Вселенной.
"Взвешивание" черной дыры прошло успешно
Впервые в истории это удалось сделать благодаря привлечению к процессу космических телескопов Джеймс Уэбб и Габбл.
По словам ученых, они хотели узнать, как на самом деле вели себя черные дыры в ранней Вселенной: росли они вместе с галактиками, или опережали их.
Объектом их исследования стала галактика MRG-M0138 — с Земли ее видят такой, какой она была почти 10 миллиардов лет назад.
Астрономы сразу обратили внимание на движение звезд — это дало возможность понять, как распределена масса внутри объекта, и в частности, какая масса находится в самом центре.
Таким образом, стало ясно, что в ранней Вселенной черные дыры могли расти быстрее, чем сами галактики.
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