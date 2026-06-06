"Шість мільярдів Сонць". Астрономи зважили далеку чорну діру

За словами асторонів, їм врешті-решт вдалося точно виміряти масу сплячої чорної діри в далекій галактиці. Науковці підтвердили, що її оцінили в шість мільярдів мас Сонця.
Головні тези:
- Маса цієї чорної діри виявилася набагато більшою, ніж очікувалося.
- Це свідчить про дуже швидке зростання чорних дір у ранньому Всесвіті.
“Зваження” чорної діри минуло успішно
Уперше в історії це вдалося зробити завдяки залученню до процесу космічних телескопів “Джеймс Вебб” та “Габбл”.
За словами науковців, вони хотіла дізнатися, як насправді поводилися чорні діри в ранньому Всесвіті: чи росли вони разом із галактиками, чи випереджали їх.
Об’єктом їхнього дослідження стала галактика MRG-M0138 — із Землі її бачить такою, якою вона була майже 10 мільярдів років тому.
Астрономи одразу звернули увагу на рух зір — це дало можливість зрозуміти, як розподілена маса всередині об’єкта, і зокрема, яка маса знаходиться в самому центрі.
Таким чином стало зрозуміло, що у ранньому Всесвіті чорні діри могли рости швидше, ніж самі галактики.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-