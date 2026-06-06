"Шість мільярдів Сонць". Астрономи зважили далеку чорну діру

За словами асторонів, їм врешті-решт вдалося точно виміряти масу сплячої чорної діри в далекій галактиці. Науковці підтвердили, що її оцінили в шість мільярдів мас Сонця.

“Зваження” чорної діри минуло успішно

Уперше в історії це вдалося зробити завдяки залученню до процесу космічних телескопів “Джеймс Вебб” та “Габбл”.

За словами науковців, вони хотіла дізнатися, як насправді поводилися чорні діри в ранньому Всесвіті: чи росли вони разом із галактиками, чи випереджали їх.

Об’єктом їхнього дослідження стала галактика MRG-M0138 — із Землі її бачить такою, якою вона була майже 10 мільярдів років тому.

Астрономи одразу звернули увагу на рух зір — це дало можливість зрозуміти, як розподілена маса всередині об’єкта, і зокрема, яка маса знаходиться в самому центрі.

На додачу до неочікувано великої маси, виявилося, що зараз ця чорна діра майже не активна, тобто майже не поглинає матерію. Але її велика маса говорить про те, що в минулому вона, ймовірно, активно «живилася» газом і дуже швидко росла. Поширити

Таким чином стало зрозуміло, що у ранньому Всесвіті чорні діри могли рости швидше, ніж самі галактики.