"Шість мільярдів Сонць". Астрономи зважили далеку чорну діру
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Шість мільярдів Сонць". Астрономи зважили далеку чорну діру

“Зваження” чорної діри минуло успішно
Джерело:  Science

За словами асторонів, їм врешті-решт вдалося точно виміряти масу сплячої чорної діри в далекій галактиці. Науковці підтвердили, що її оцінили в шість мільярдів мас Сонця. 

Головні тези:

  • Маса цієї чорної діри виявилася набагато більшою, ніж очікувалося.
  • Це свідчить про дуже швидке зростання чорних дір у ранньому Всесвіті.

“Зваження” чорної діри минуло успішно

Уперше в історії це вдалося зробити завдяки залученню до процесу космічних телескопів “Джеймс Вебб” та “Габбл”.

За словами науковців, вони хотіла дізнатися, як насправді поводилися чорні діри в ранньому Всесвіті: чи росли вони разом із галактиками, чи випереджали їх.

Об’єктом їхнього дослідження стала галактика MRG-M0138 — із Землі її бачить такою, якою вона була майже 10 мільярдів років тому.

Астрономи одразу звернули увагу на рух зір — це дало можливість зрозуміти, як розподілена маса всередині об’єкта, і зокрема, яка маса знаходиться в самому центрі.

На додачу до неочікувано великої маси, виявилося, що зараз ця чорна діра майже не активна, тобто майже не поглинає матерію. Але її велика маса говорить про те, що в минулому вона, ймовірно, активно «живилася» газом і дуже швидко росла.

Таким чином стало зрозуміло, що у ранньому Всесвіті чорні діри могли рости швидше, ніж самі галактики.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чому людство досі не знайшло позаземні цивілізації у космосі — гіпотеза науковця
космос
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Сонце на замовлення". Як працюватимуть дзеркала в космосі
Сонце
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі помітили загадкові помаранчеві промені
космос

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?