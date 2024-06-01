Как отмечает Генштаб, напряженной остается ситуация в Покровском направлении.

С начала суток здесь насчитывается уже 23 боевых столкновения. Враг пытается протиснуть украинскую оборону при поддержке авиации. 14 атак украинские воины отбили, девять еще продолжаются.

По другим направлениям ситуация такова:

На Купянском направлении произошло 4 боевых столкновения. Две атаки украинские воины успешно отбили, еще две продолжаются вблизи Дружелюбовки. Здесь российские оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы. В частности, два удара КАБА потерпела Дружелюбовка и одним КАБ враг ударил по Райгородке. По Тобаевке и Синьковке российская авиация нанесла огневое поражение НАРам, семь и 14 ракет соответственно.

На Северском направлении произошло 10 боеприкосновений. Одну атаку украинские защитники отбили, девять еще продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении русские войска атаковали при поддержке авиации. Четыре штурмовых действия российских захватчиков отразили подразделения Сил обороны.

На Кураховском направлении общее количество атак возросло до 19. Силы обороны Украины успешно отразили 13 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются у Красногоровки, Константиновки и Водяного, где враг активно применяет авиацию.

На Времивском направлении украинские воины отразили четыре атаки российских кафиров.