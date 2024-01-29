Силы обороны отразили более 40 российских атак и нанесли 14 авиаударов — Генштаб

В течение суток между украинскими войсками и российскими оккупантами произошло 51 боевое столкновение. Россия нанесла 64 авиационных и 45 ударов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Удары ВСУ по российским войскам

Генштаб сообщает, что в течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины

На Купянском направлении ВСУ отражены 7 атак у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где кафиры безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 8 атак неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 6 российских атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отражена атака захватчиков севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне в течение суток предприняли 7 безуспешных попыток штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.