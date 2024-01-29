Сили оборони відбили більше 40 російських атак та завдали 14 авіаударів — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони відбили більше 40 російських атак та завдали 14 авіаударів — Генштаб

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом доби між українськими військами та російськими окупантами відбулося 51 бойове зіткнення. Росія завдала 64 авіаційних та 45 ударів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Удари ЗСУ по російських військах

Генштаб повідомляє, що впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Оперативна обстановка на сході та півдні України

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбито 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 6 російських атак в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбито атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни протягом доби здійснили 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

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