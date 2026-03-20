Силы обороны Украины начали тестировать на фронте специальные экзоскелеты — видео

В силах обороны тестируют специальные экзоскелеты, которые помогают артиллеристам легче переносить тяжелые снаряды. Технологическое решение уже опробуют в боевых условиях на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины начали тестировать экзоскелеты для артиллеристов на фронте, чтобы облегчить их работу и уменьшить физическую нагрузку.
- Экзоскелеты позволяют переносить тяжелые снаряды легче, увеличивая эффективность выполнения задач на передовой.
- Технология экзоскелетов снижает физическую нагрузку на организм бойцов до 30%, увеличивает скорость передвижения и запас хода.
В ДШВ тестируют первые экзоскелеты
Об этом сообщает 7-й корпус ДШУ.
Тестовые образцы уже используются военнослужащими 147-й отдельной артиллерийской бригады на Покровском направлении. Технология позволяет артиллеристам более эффективно выполнять задачи, несмотря на значительный вес снарядов.
По словам полковника Виталия Сердюка, начальника управления ракетных войск и артиллерии корпуса, ежедневная работа бойцов требует чрезвычайных усилий.
Внедрение экзоскелетов является частью философии "технодесанта", цель которой — облегчить труд человека с помощью инноваций.
Основные характеристики оборудования:
снижение физической нагрузки на организм до 30%;
поддержка скорости передвижения до 20 км/ч;
запас хода составляет 17 км.
Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями, отмечают в пресс-службе корпуса.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-