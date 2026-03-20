Силы обороны Украины начали тестировать на фронте специальные экзоскелеты — видео
Силы обороны Украины начали тестировать на фронте специальные экзоскелеты — видео

В силах обороны тестируют специальные экзоскелеты, которые помогают артиллеристам легче переносить тяжелые снаряды. Технологическое решение уже опробуют в боевых условиях на Покровском направлении.

  • Силы обороны Украины начали тестировать экзоскелеты для артиллеристов на фронте, чтобы облегчить их работу и уменьшить физическую нагрузку.
  • Экзоскелеты позволяют переносить тяжелые снаряды легче, увеличивая эффективность выполнения задач на передовой.
  • Технология экзоскелетов снижает физическую нагрузку на организм бойцов до 30%, увеличивает скорость передвижения и запас хода.

В ДШВ тестируют первые экзоскелеты

Об этом сообщает 7-й корпус ДШУ.

Тестовые образцы уже используются военнослужащими 147-й отдельной артиллерийской бригады на Покровском направлении. Технология позволяет артиллеристам более эффективно выполнять задачи, несмотря на значительный вес снарядов.

По словам полковника Виталия Сердюка, начальника управления ракетных войск и артиллерии корпуса, ежедневная работа бойцов требует чрезвычайных усилий.

Каждый день артиллеристы выдерживают высокую физическую нагрузку. Они каждый день носят 15-30 снарядов массой по 50 кг каждый. По результатам испытания они меньше устают, быстрее работают и дольше сохраняют боеспособность.

Внедрение экзоскелетов является частью философии "технодесанта", цель которой — облегчить труд человека с помощью инноваций.

Основные характеристики оборудования:

  • снижение физической нагрузки на организм до 30%;

  • поддержка скорости передвижения до 20 км/ч;

  • запас хода составляет 17 км.

Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями, отмечают в пресс-службе корпуса.

