ДШВ прорвали линию обороны армии РФ на Александровском направлении
Украина
Десантно-штурмовые войска ВСУ
1 марта официально стало известно, что воины 132-го отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины смогли успешно прорвать линию обороны российских захватчиков на Александровском направлении.

  • Первыми под удары ДШВ попали вражеские огневые сооружения.
  • Более того, сорваны планы армии РФ относительно дальнейшего наступления.

С новым заявлением выступило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Оно официально подтвердило, что прорыв обороны на Александровском направлении — это, прежде всего, результат успешной операции 132 отдельного разведывательного батальона 7 КШР ДШУ ВС Украины.

Наземные боевые группы разведки CG132 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ИИ ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, указано, что в рамках этой операции были успешно ликвидированы вражеские огневые сооружения, личный состав, места хранения боеприпасов российских захватчиков.

Благодаря профессиональным действиям разведчиков, сорваны планы врага по дальнейшему наступлению. Это позволило открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений. Разведка впереди! — отмечают в ДШВ.

