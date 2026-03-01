ДШВ прорвали линию обороны армии РФ на Александровском направлении

1 марта официально стало известно, что воины 132-го отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины смогли успешно прорвать линию обороны российских захватчиков на Александровском направлении.

Новый прорыв ДШВ на фронте — первые подробности

С новым заявлением выступило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Оно официально подтвердило, что прорыв обороны на Александровском направлении — это, прежде всего, результат успешной операции 132 отдельного разведывательного батальона 7 КШР ДШУ ВС Украины.

Наземные боевые группы разведки CG132 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ИИ ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что в рамках этой операции были успешно ликвидированы вражеские огневые сооружения, личный состав, места хранения боеприпасов российских захватчиков.