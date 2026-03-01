ДШВ прорвали линию обороны армии РФ на Александровском направлении

1 марта официально стало известно, что воины 132-го отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины смогли успешно прорвать линию обороны российских захватчиков на Александровском направлении.
Главные тезисы
- Первыми под удары ДШВ попали вражеские огневые сооружения.
- Более того, сорваны планы армии РФ относительно дальнейшего наступления.
Новый прорыв ДШВ на фронте — первые подробности
С новым заявлением выступило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Оно официально подтвердило, что прорыв обороны на Александровском направлении — это, прежде всего, результат успешной операции 132 отдельного разведывательного батальона 7 КШР ДШУ ВС Украины.
Кроме того, указано, что в рамках этой операции были успешно ликвидированы вражеские огневые сооружения, личный состав, места хранения боеприпасов российских захватчиков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-