Россия обстреляла Херсон — погибли 4 пожилых человека

1 марта, около 13:20, российские захватчики произвели новый обстрел Корабельного района Херсона. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни сразу четырех мирных жителей города.

Российские оккупанты убили еще 4 мирных украинцев

Первые подробности сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Около 13:20 российские террористы обстреляли Корабельный район Херсона. Предварительно, в результате вражеских ударов погибли три человека. Еще двое херсонцев получили ранения и сейчас находятся в больнице. Информация уточняется. Александр Прокудин Глава Херсонской ОГА

Чуть позже он подтвердил, что в результате российской атаки на Корабельный район погибли две пожилые женщины, находившиеся у подъезда дома.

Кроме того, Прокудин добавил, что еще двое горожан — 85-летняя женщина и 63-летний мужчина — получили взрывные травмы, множественные обломочные ранения головы и туловища.

Их оперативно госпитализировали, однако спасти жизнь пожилых людей не удалось.