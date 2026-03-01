Россия обстреляла Херсон — погибли 4 пожилых человека

1 марта, около 13:20, российские захватчики произвели новый обстрел Корабельного района Херсона. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни сразу четырех мирных жителей города.
Главные тезисы
- Первыми жертвами новой российской атаки стали две пожилые женщины.
- За жизни еще двоих пенсионеров боролись медики, однако спасти их не удалось.
Российские оккупанты убили еще 4 мирных украинцев
Первые подробности сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Чуть позже он подтвердил, что в результате российской атаки на Корабельный район погибли две пожилые женщины, находившиеся у подъезда дома.
Кроме того, Прокудин добавил, что еще двое горожан — 85-летняя женщина и 63-летний мужчина — получили взрывные травмы, множественные обломочные ранения головы и туловища.
Их оперативно госпитализировали, однако спасти жизнь пожилых людей не удалось.
