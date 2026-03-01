Россия обстреляла Херсон — погибли 4 пожилых человека
Россия обстреляла Херсон — погибли 4 пожилых человека

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Российские оккупанты убили еще 4 мирных украинцев
1 марта, около 13:20, российские захватчики произвели новый обстрел Корабельного района Херсона. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни сразу четырех мирных жителей города.

  • Первыми жертвами новой российской атаки стали две пожилые женщины.
  • За жизни еще двоих пенсионеров боролись медики, однако спасти их не удалось.

Российские оккупанты убили еще 4 мирных украинцев

Первые подробности сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Около 13:20 российские террористы обстреляли Корабельный район Херсона. Предварительно, в результате вражеских ударов погибли три человека. Еще двое херсонцев получили ранения и сейчас находятся в больнице. Информация уточняется.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОГА

Чуть позже он подтвердил, что в результате российской атаки на Корабельный район погибли две пожилые женщины, находившиеся у подъезда дома.

Кроме того, Прокудин добавил, что еще двое горожан — 85-летняя женщина и 63-летний мужчина — получили взрывные травмы, множественные обломочные ранения головы и туловища.

Их оперативно госпитализировали, однако спасти жизнь пожилых людей не удалось.

В больнице скончались 85-летняя женщина и 63-летний мужчина, которые были тяжело ранены из-за российского удара по Корабельному району. Мои соболезнования родным убитых, — заявил впоследствии Прокудин.

