Мы начали освобождать больше территорий, чем терять — Чмут

Украина одержала новую важную победу в войне против России, потому что пережила одну из самых сложных зим в своей истории и не сломалась. На это обратил внимание глава фонда "Вернись живым", представитель Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок Тарас Чмут.

Чмут заявил о положительных изменениях на фронте

Как считает глава фонда "Вернись живым", уже сейчас точно можно сказать, что Россия проиграла "битву за зиму", а Украина ее выиграла.

Первый день весны. Солнечный день удлиняется. Становится теплее. Украина продолжает борьбу. На фронте, впервые за многие месяцы, а может и годы, мы начали освобождать больше территорий, чем терять. Тарас Чмут Глава фонда "Вернись живым"

На фоне новых положительных изменений на поле боя представитель Министерства обороны Украины выразил благодарность всем тем, кто держит фронт.