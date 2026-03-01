Мы начали освобождать больше территорий, чем терять — Чмут

Украина одержала новую важную победу в войне против России, потому что пережила одну из самых сложных зим в своей истории и не сломалась. На это обратил внимание глава фонда "Вернись живым", представитель Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок Тарас Чмут.
Главные тезисы
- Новое контрнаступление ВСУ уже принесло весомые результаты.
- Украина выиграла битву за зиму.
Чмут заявил о положительных изменениях на фронте
Как считает глава фонда "Вернись живым", уже сейчас точно можно сказать, что Россия проиграла "битву за зиму", а Украина ее выиграла.
На фоне новых положительных изменений на поле боя представитель Министерства обороны Украины выразил благодарность всем тем, кто держит фронт.
