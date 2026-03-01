Мы начали освобождать больше территорий, чем терять — Чмут
Категория
Украина
Дата публикации

Мы начали освобождать больше территорий, чем терять — Чмут

Чмут заявил о положительных изменениях на фронте
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Украина одержала новую важную победу в войне против России, потому что пережила одну из самых сложных зим в своей истории и не сломалась. На это обратил внимание глава фонда "Вернись живым", представитель Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок Тарас Чмут.

Главные тезисы

  • Новое контрнаступление ВСУ уже принесло весомые результаты.
  • Украина выиграла битву за зиму.

Чмут заявил о положительных изменениях на фронте

Как считает глава фонда "Вернись живым", уже сейчас точно можно сказать, что Россия проиграла "битву за зиму", а Украина ее выиграла.

Первый день весны. Солнечный день удлиняется. Становится теплее. Украина продолжает борьбу. На фронте, впервые за многие месяцы, а может и годы, мы начали освобождать больше территорий, чем терять.

Тарас Чмут

Тарас Чмут

Глава фонда "Вернись живым"

На фоне новых положительных изменений на поле боя представитель Министерства обороны Украины выразил благодарность всем тем, кто держит фронт.

Спасибо силам противовоздушной обороны. Энергетикам. Коммунальщикам. Местным и центральным властям. И каждому из нас за стойкость. Украина выиграла битву за зиму, — отметил Тарас Чмут.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин впервые отреагировал на ликвидацию своего союзника Хаменеи
Путин ограничился лаконичным заявление после гибели Хаменеи
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский призывает ЕС к конфискации танкеров теневого флота РФ
Владимир Зеленский
Зеленский призывает ЕС к новым решительным шагам
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Гуляйпольское направление — самое горячее". Что задумала армия РФ
Как развивается ситуация на Гуляйпольском направлении

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?