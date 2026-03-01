"Гуляйпольское направление — самое горячее". Что задумала армия РФ

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин официально подтвердил, что по состоянию на 1 марта Гуляйпольское направление остается самым горячим на фронте, поскольку российские захватчики ожесточенно сражаются за железнодорожную станцию Гуляйполя.
Главные тезисы
- Армия РФ пытается прорваться вперед на указанном участке фронта, но безуспешно.
- Населённый пункт Горькое находится под контролем Сил обороны Украины.
Как развивается ситуация на Гуляйпольском направлении
Он также подтвердил, что к югу от Гуляйполя, где находятся населенные пункты Доброполье, Прилуки, Варваровка, армия РФ делает все возможное, чтобы прорваться вперед.
Поскольку никаких видимых успехов у врага нет — традиционно приходится их придумывать.
Волошин назвал фейком заявления российских захватчиков о том, что населенный пункт Горькое уже оккупирован.
