Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин официально подтвердил, что по состоянию на 1 марта Гуляйпольское направление остается самым горячим на фронте, поскольку российские захватчики ожесточенно сражаются за железнодорожную станцию Гуляйполя.

Как развивается ситуация на Гуляйпольском направлении

Гуляйпольское направление — самое горячее, и участок, где расположена железнодорожная станция Гуляйполе, небольшой такой поселок. Там за него враг бьется достаточно, скажем, отчаянно, пытается взять его под контроль. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга

Он также подтвердил, что к югу от Гуляйполя, где находятся населенные пункты Доброполье, Прилуки, Варваровка, армия РФ делает все возможное, чтобы прорваться вперед.

Поскольку никаких видимых успехов у врага нет — традиционно приходится их придумывать.

Волошин назвал фейком заявления российских захватчиков о том, что населенный пункт Горькое уже оккупирован.