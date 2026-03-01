"Гуляйпольское направление — самое горячее". Что задумала армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Гуляйпольское направление — самое горячее". Что задумала армия РФ

Как развивается ситуация на Гуляйпольском направлении
Read in English
Читати українською
Источник:  Киев24

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин официально подтвердил, что по состоянию на 1 марта Гуляйпольское направление остается самым горячим на фронте, поскольку российские захватчики ожесточенно сражаются за железнодорожную станцию Гуляйполя.

Главные тезисы

  • Армия РФ пытается прорваться вперед на указанном участке фронта, но безуспешно.
  • Населённый пункт Горькое находится под контролем Сил обороны Украины.

Как развивается ситуация на Гуляйпольском направлении

Гуляйпольское направление — самое горячее, и участок, где расположена железнодорожная станция Гуляйполе, небольшой такой поселок. Там за него враг бьется достаточно, скажем, отчаянно, пытается взять его под контроль.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга

Он также подтвердил, что к югу от Гуляйполя, где находятся населенные пункты Доброполье, Прилуки, Варваровка, армия РФ делает все возможное, чтобы прорваться вперед.

Поскольку никаких видимых успехов у врага нет — традиционно приходится их придумывать.

Волошин назвал фейком заявления российских захватчиков о том, что населенный пункт Горькое уже оккупирован.

Хочу опровергнуть эту информацию, потому что к Горькому врагам еще идти и идти. То есть населенный пункт Горькое под нашим контролем и даже восстанавливать контроль над ним нам не нужно, — подчеркнул спикер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин впервые отреагировал на ликвидацию своего союзника Хаменеи
Путин ограничился лаконичным заявление после гибели Хаменеи
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны поразили российские радиолокационные станции ЗРК С-300
Генштаб ВСУ
Новые дипстайки Сил обороны Украины - какие результаты
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский призывает ЕС к конфискации танкеров теневого флота РФ
Владимир Зеленский
Зеленский призывает ЕС к новым решительным шагам

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?