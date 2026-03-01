"Гуляйпільський напрямок — найгарячіший". Що замислила армія РФ на півдні

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин офіційно підтвердив, що станом на 1 березня Гуляйпільський напрямок залишається найгарячішим на фронті, оскільки російські загарбники запекло б'ються за залізничну станцію Гуляйполя.
Головні тези:
- Армія РФ намагається прорватися вперед на вказаній ділянці фронту, однак безуспішно.
- Населений пункт Гірке знаходиться під контролем Сил оборони України.
Як розвивається ситуація на Гуляйпільському напрямку
Він також підтвердив, що на південь від Гуляйполя, де знаходяться населені пункти Добропілля, Прилуки, Варварівка, — армія РФ робить все можливе, щоб прорватися вперед.
Оскільки жодних видимих успіхів ворог немає — традиційно доводиться їх вигадувати.
Волошин назвав фейком заяви російських загарбників про те, що населений пункт Гірке вже окупований.
