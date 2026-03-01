"Гуляйпільський напрямок — найгарячіший". Що замислила армія РФ на півдні
"Гуляйпільський напрямок — найгарячіший". Що замислила армія РФ на півдні

Як розвивається ситуація на Гуляйпільському напрямку
Джерело:  Київ24

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин офіційно підтвердив, що станом на 1 березня Гуляйпільський напрямок залишається найгарячішим на фронті, оскільки російські загарбники запекло б'ються за залізничну станцію Гуляйполя.

Головні тези:

  • Армія РФ намагається прорватися вперед на вказаній ділянці фронту, однак безуспішно.
  • Населений пункт Гірке знаходиться під контролем Сил оборони України.

Як розвивається ситуація на Гуляйпільському напрямку

Гуляйпільський напрямок — найгарячіший, і ділянка, де розташована залізнична станція Гуляйполе, невеличке таке селище. Там за нього ворог б'ється доволі, скажімо, запекло, намагається взяти його під контроль.

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня

Він також підтвердив, що на південь від Гуляйполя, де знаходяться населені пункти Добропілля, Прилуки, Варварівка, — армія РФ робить все можливе, щоб прорватися вперед.

Оскільки жодних видимих успіхів ворог немає — традиційно доводиться їх вигадувати.

Волошин назвав фейком заяви російських загарбників про те, що населений пункт Гірке вже окупований.

Хочу спростувати цю інформацію, тому що до Гіркого противникам ще йти і йти. Тобто населений пункт Гірке під нашим контролем і навіть відновлювати контроль над ним нам не потрібно, — наголосив речник.

