"Гуляйпільський напрямок — найгарячіший". Що замислила армія РФ на півдні

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин офіційно підтвердив, що станом на 1 березня Гуляйпільський напрямок залишається найгарячішим на фронті, оскільки російські загарбники запекло б'ються за залізничну станцію Гуляйполя.

Як розвивається ситуація на Гуляйпільському напрямку

Гуляйпільський напрямок — найгарячіший, і ділянка, де розташована залізнична станція Гуляйполе, невеличке таке селище. Там за нього ворог б'ється доволі, скажімо, запекло, намагається взяти його під контроль. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня

Він також підтвердив, що на південь від Гуляйполя, де знаходяться населені пункти Добропілля, Прилуки, Варварівка, — армія РФ робить все можливе, щоб прорватися вперед.

Оскільки жодних видимих успіхів ворог немає — традиційно доводиться їх вигадувати.

Волошин назвав фейком заяви російських загарбників про те, що населений пункт Гірке вже окупований.