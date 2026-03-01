Зеленський закликає ЄС до конфіскації танкерів тіньового флоту РФ

Глава держави Володимир Зеленський пропонує офіційному Брюсселю модернізувати європейське законодавство таким чином, щоб можна було не лише затримувати, а й конфісковувати танкери, які транспортують підсанкційну російську нафту.
Головні тези:
- Макрон підтвердив участь Франції в операції з захоплення Бельгією "тіньового" танкера РФ.
- Президент України висловив вдячність союзникам за їхні активні дії.
Зеленський закликає ЄС до нових рішучих кроків
Український лідер відреагував на рішення Бельгії щодо захоплення танкера з тіньового флоту Росії вночі 1 березня.
На цьому тлі Зеленський висловив вдячніть за нову успішну операцію, в якій також брала участь Франції.
Він звернув увагу на те, що вказане судно вже давно знаходиться під західними санкціями, однак все одно продовжує незаконно транспортувати російську нафту, прикриваючись фальшивим прапором та фейковими документи.
Як зазначив глава держави, країна-агресорка РФ діє як мафіозна організація — це потребує семитричної відповіді.
