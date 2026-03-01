Глава государства Владимир Зеленский предлагает официальному Брюсселю модернизировать европейское законодательство таким образом, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, транспортирующие российскую поднекционную нефть.

Зеленский призывает ЕС к новым решительным шагам

Украинский лидер отреагировал на решение Бельгии по захвату танкера из теневого флота России ночью 1 марта.

На этом фоне Зеленский выразил благодарность за новую успешную операцию, в которой также участвовала Франция.

Он обратил внимание на то, что указанное судно уже давно находится под западными санкциями, однако все равно продолжает незаконно транспортировать российскую нефть, прикрываясь фальшивым флагом и фейковыми документами.

Мы приветствуем эти решительные действия против плавучей сокровищницы Москвы и благодарим Францию за поддержку операции… Важно также модернизировать европейское законодательство, чтобы танкеры, перевозящие российскую нефть, не просто останавливались, а были конфискованы, а их нефть использовалась для обеспечения безопасности Европы. Мы должны быть решительными. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, страна-агрессорка РФ действует как мафиозная организация — это требует семитричного ответа.