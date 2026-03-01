Глава государства Владимир Зеленский предлагает официальному Брюсселю модернизировать европейское законодательство таким образом, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, транспортирующие российскую поднекционную нефть.
Главные тезисы
- Макрон подтвердил участие Франции в операции по захвату Бельгией "теневого" танкера РФ.
- Президент Украины выразил благодарность союзникам за их активные действия.
Зеленский призывает ЕС к новым решительным шагам
Украинский лидер отреагировал на решение Бельгии по захвату танкера из теневого флота России ночью 1 марта.
На этом фоне Зеленский выразил благодарность за новую успешную операцию, в которой также участвовала Франция.
Он обратил внимание на то, что указанное судно уже давно находится под западными санкциями, однако все равно продолжает незаконно транспортировать российскую нефть, прикрываясь фальшивым флагом и фейковыми документами.
Как отметил глава государства, страна-агрессорка РФ действует как мафиозная организация — это требует семитричного ответа.
