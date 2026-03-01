Сили оборони уразили російські радіолокаційні станції ЗРК С-300 — відео
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки Сил оборони України - які результати
Read in English

1 березня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив нові успіхи Сил оборони України на фронті та поза його межами. Так, у список уражених російських цілей цього разу потрапили: радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили армії РФ.

Головні тези:

  • Українські війська дедалі частіше вражають зосередження живої сили ворога.
  • Втрати армії РФ та остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Нові діпстрайки Сил оборони України — які результати

Протягом минулої ночі українські воїни встигли уразити радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 та радіолокаційну станцію С-300В4.

Це сталося на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім того, вказано, що під потужний удар Сил оборони україни потрапив склад боєприпасів противника у районі н.п. Ялта та зосередження живої сили у районі н.п. Молодий Шахтар.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районпх Дунаївки та Полтавки.

Ба більше, Генштаб ЗСУ звітує про ураження пунктів управління БпЛА армії РФ поблизу н.п. Прилєсьє, що на Бєлгородщині та неподалік Родинського Донецької області.

Також українські війська підтвердили атаку на району зосередження живої сили ворога у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БпЛА у районі н.п. Успенівка (ТОТ Запорізької області).

Сили оборони України й надалі системно уражатимуть сили і засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України.

