1 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил новые успехи Сил обороны Украины на фронте и за его пределами. Так, в список пораженных российских целей попали: радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские войска все чаще поражают сосредоточение живой силы врага.
- Потери армии РФ и окончательные масштабы повреждений уточняются.
Новые дипстайки Сил обороны Украины — какие результаты
В минувшую ночь украинские воины успели поразить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационную станцию С-300В4.
Это произошло на временно оккупированной территории Донецкой области.
Кроме того, указано, что под мощный удар Сил обороны Украины попал склад боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточение живой силы в районе н.п. Молодой шахтер.
Более того, Генштаб ВСУ отчитывается о поражении пунктов управления БпЛА армии РФ вблизи н.п. Прилесье, что на Белгородщине и недалеко от Родинского Донецкой области.
Также украинские войска подтвердили атаку на район сосредоточения живой силы врага в районе н.п. Степногорск и пункт управления БпЛА в районе н.п. Успеновка (ВОТ Запорожской области).
