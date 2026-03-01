Силы обороны поразили российские радиолокационные станции ЗРК С-300

1 марта Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил новые успехи Сил обороны Украины на фронте и за его пределами. Так, в список пораженных российских целей попали: радиолокационные станции ЗРК С-300, логистические объекты и районы сосредоточения живой силы армии РФ.

Новые дипстайки Сил обороны Украины — какие результаты

В минувшую ночь украинские воины успели поразить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационную станцию С-300В4.

Это произошло на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, указано, что под мощный удар Сил обороны Украины попал склад боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточение живой силы в районе н.п. Молодой шахтер.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражен состав горюче-смазочных материалов в районе н.п. Пришиб, ремонтное подразделение оккупантов в районе Богатовки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Дунаевки и Полтавки.

Более того, Генштаб ВСУ отчитывается о поражении пунктов управления БпЛА армии РФ вблизи н.п. Прилесье, что на Белгородщине и недалеко от Родинского Донецкой области.

Также украинские войска подтвердили атаку на район сосредоточения живой силы врага в районе н.п. Степногорск и пункт управления БпЛА в районе н.п. Успеновка (ВОТ Запорожской области).