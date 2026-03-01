Украинские воины разнесли вдребезги 3 пункта управления армии РФ
Украинские воины разнесли вдребезги 3 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили восемь районов сосредоточения личного состава, три пункта управления, пять артиллерийских средств, склад боеприпасов и еще один важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начинается 1467 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 28 февраля на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 марта 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 01.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 266 770 (+870) человек;

  • танков — 11 709 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 108 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 37 721 (+58) ед;

  • РСЗО — 1 662 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1308 (+3) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 151 359 (+1 722) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 80510 (+181) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 241 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 8613 дронов-камикадзе и произвели 3604 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 63 — из реактивных систем залпового огня.

