Украинские воины разнесли вдребезги 3 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили восемь районов сосредоточения личного состава, три пункта управления, пять артиллерийских средств, склад боеприпасов и еще один важный объект российских оккупантов.