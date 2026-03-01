Украинские воины разнесли вдребезги 3 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили восемь районов сосредоточения личного состава, три пункта управления, пять артиллерийских средств, склад боеприпасов и еще один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начинается 1467 день полномасштабной войны России против Украины.
- 28 февраля на фронте произошло 158 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 1 марта 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 01.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 266 770 (+870) человек;
танков — 11 709 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 108 (+6) ед;
артиллерийских систем — 37 721 (+58) ед;
РСЗО — 1 662 (+1) ед;
средств ПВО — 1308 (+3) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 151 359 (+1 722) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 80510 (+181) ед.
Кроме этого, привлекли для поражения 8613 дронов-камикадзе и произвели 3604 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 63 — из реактивных систем залпового огня.
