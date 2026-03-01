ПВО обезвредила 110 дронов во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 28 февраля и 1 марта российские захватчики совершали нападение 123 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 13 ударных БПЛА на 7 локациях.
Воздушное сражение России и Украины — что известно
Новая атака противника началась еще в 18:00 28 февраля.
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 70 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
