ППО знешкодила 110 дронів під час відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 110 дронів під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - що відомо
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 28 лютого і 1 березня російські загарбники здійснювали напад 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Повітряний бій Росії та України — що відомо

Нова атака ворога почалася ще о 18:00 28 лютого.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Світ
Дата публікації
Категорія
Політика
Дата публікації
