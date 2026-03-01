ППО знешкодила 110 дронів під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 28 лютого і 1 березня російські загарбники здійснювали напад 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Повітряний бій Росії та України — що відомо
Нова атака ворога почалася ще о 18:00 28 лютого.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
