Українські воїни рознесли вщент 3 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили вісім районів зосередження особового складу, три пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Починається 1467 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 28 лютого на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 березня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 266 770 (+870) осіб;
танків — 11 709 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 108 (+6) од;
артилерійських систем — 37 721 (+58) од;
РСЗВ — 1 662 (+1) од;
засобів ППО — 1 308 (+3) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 151 359 (+1 722) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 80 510 (+181) од.
Крім цього, залучили для ураження 8613 дронів-камікадзе та здійснили 3604 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 63 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-