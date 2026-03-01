Українські воїни рознесли вщент 3 пункти управління армії РФ
Українські воїни рознесли вщент 3 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили вісім районів зосередження особового складу, три пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Починається 1467 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 28 лютого на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 1 березня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 266 770 (+870) осіб;

  • танків — 11 709 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 108 (+6) од;

  • артилерійських систем — 37 721 (+58) од;

  • РСЗВ — 1 662 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 308 (+3) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 151 359 (+1 722) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 80 510 (+181) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 241 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 8613 дронів-камікадзе та здійснили 3604 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 63 — із реактивних систем залпового вогню.

Іноземний десант готується до розгортання в Україні — інсайдери
британський десант
Орбан хоче направити спеціальну місію в Україну — ЄС підтримує
Орбан
ППО знешкодила 110 дронів під час відбиття атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - що відомо

